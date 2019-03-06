酒駕猖獗 徐國勇：提升攔檢熱點 盼由他律變自律

2019-03-06 09:39

〔記者謝君臨／台北報導〕針對酒駕情況猖獗，內政部長徐國勇今表示，根據統計顯示，近年來酒駕的件數雖有下降，但降幅不高，每年仍在10萬件以上，除了將酒駕的攔檢熱點放在較為都市化地區，或是餐廳附近，讓警力有效利用，更希望能從「他律」變成「自律」，這才是最重要的，至於量刑部分，則由法務部研擬修法中。

立法院內政委員會今針對「酒駕猖獗—如何有效杜絕酒駕與執法之具體措施」議題，邀請內政部長徐國勇、警政署長陳家欽，以及司法院、法務部、交通部等單位進行業務報告並備質詢。

徐國勇於會前受訪指出，酒駕的攔檢勤務一直在進行中，強度未減，攔檢次數增加，的確會增加警察勤務，我們必須把酒駕的攔檢放在熱點，譬如在山上沒有餐廳的地方，去那邊抓一定沒什麼績效，應該在較為都市化的地方，或是鄉村比較有餐廳的地方，把熱點放在這，對防止酒駕會有一定效果，有效利用警力。

徐國勇表示，降低無效的攔檢，提升攔檢熱點，這樣就不會增加員警的負擔，也可以讓酒駕的取締更加有力量，希望由「他律」變「自律」；徐強調，酒駕這幾年的件數有降低，但幅度不明顯，譬如說從11萬件下降為10萬件，顯然要從「他律」變成駕駛人的「自律」，這才是最重要的。

內政部報告指出，各警察機關2018年取締酒駕10萬1202件，移送法辦5萬7826件，與近5年取締違規與移送法辦件數相較，雖呈現略微下降趨勢，但每年取締件數均在10萬件以上，移送法辦件數則均在6萬件左右。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/