挽救聲勢 柯市府將重啟海選找「真正的發言人」

2019-05-01 23:59

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲被視為問鼎2020熱門人選之一，過去網路聲量傲視群雄，如今卻慘輸高雄市長韓國瑜，偏偏又遇藍綠初選戰況激烈，連柯都曾在受訪時坦言「被邊緣化」。但以年輕為主要賣點的柯市府發言人團，卻僅專注經營網路社群，既缺乏政治敏感度、又無法善盡「化妝師」責任，市政建設宣傳不力，多次連累柯親上陣救火，讓市府高層為此感到不滿。

北市府昨（1日）證實將重啟海選，招募共5位幕僚、機要，最重要是找一個「真正的發言人」，挽救柯節節敗退的聲勢。

市府高層透露，內部對於發言人團效能不足早就不滿，經常遭外界批評柯文哲沒有政績，擔心若再放任擺爛，別說選不選總統，柯聲量已經差不多跌破谷底。據稱，現任發言人劉奕霆在接掌觀傳局後分身乏術，有意提拔「自己人」、現任副發言人黃瀞瑩上位，以免遠離11樓（市長室所在位置）權力核心，但市府高層反對，要求「專業問題專業解決」，最後決定重啟海選。劉奕霆昨對此僅說，絕無此事。

不過，世新大學口語傳播學系專任教授兼任副校長游梓翔表示，一個發言人的養成，除了要了解發言內容，也包含培養與記者、官員的信任及共識，除非海選時有考量這些因素，否則就很容易淪為花瓶。

柯文哲連任後大舉提拔立下功勞的年輕競選幕僚柯昱安、黃瀞瑩，同時還找來民進黨大老陳明文的兒子陳冠廷，由原本的市府發言人劉奕霆領軍，組成發言人團隊，看似戰力堅強。

然而今年3月柯文哲一趟美國行，不但在同志議題上一失言成千古恨，甚至最重要一場公開英文演講，竟還一度出現「講中文」的情況，事後發言人團隊卻沒有善盡「化妝師」身份，替柯挽回顏面。

最誇張是，黃瀞瑩日前一席「統獨是假議題」發言引發輿論譁然，隔天竟神隱，惹得柯文哲親上火線幫忙緩頰，稱黃「還不到30歲」，不能要求一個年輕人可以跟名嘴平分秋色，果然「成功」把批評聲浪導向柯自身，卻也凸顯發言人團隊不但無法成柯盾牌，甚至連自保能力都匱乏。

事實上，柯文哲兩次競選時曾海選出4位發言人，其中林筱淇在替柯助選時，多次因政策幕僚插手干預事務感到不滿，甚至互相拍桌叫陣，加上柯團隊內部鬥爭不斷，林筱淇在柯連任後跳船台中市政府，出任台中市觀光局長。

對於市府將以海選方式招募發言人一職，曾擔任民進黨發言人的台北市議員王閔生表示，發言人要對外說明、解釋政策，同時還要替市長個人事務發言，因此要對公共政策有一定程度了解，也要是市長信任的人，由市長身邊的幕僚去培養，比外找更好；海選也可以，但應該設定條件，以免找來的人水土不服，對市府和對海選來的人都不好。

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