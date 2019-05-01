吳王會前夕重申「選到底」 王金平：他怎麼敢勸退？

2019-05-01 21:18

〔記者陳昀／台北報導〕高雄市長韓國瑜昨天已表態無法參加現階段國民黨黨內初選，但婉轉表達願意被動納入黨內初選民調，明天將前往「吳王會」的前立法院長王金平今天重申「選到底」立場，晚間出席「 雲林同心會餐會」時被問及是不是擔心被勸退，他回應：「他（吳敦義）怎麼敢？」

國民黨主席吳敦義昨天起陸續徵詢韓國瑜、郭台銘、朱立倫、王金平等人對初選規則的看法，緊接在韓國瑜後的王金平明天上午將到黨中央面談。

由於韓國瑜今天仍待在台北，下午到世新大學演講，外傳韓、王兩人有在台北會面；王金平對此否認說，自己今天到桃園大溪、新北三峽，傍晚才回到台北。

針對明天「吳王會」討論主題，王金平說，不曉得，是吳敦義邀約自己去，看對方要談什麼就談什麼，沒辦法臆測，對於韓國瑜昨天在「吳韓會」後的4點聲明，也表示尊重。

被問及下午在桃園重申「選到底」是不是擔心勸退打預防針？王金平說，「選到底」是自己一貫主張，沒有勸退這回事，「他怎麼敢勸退任何人？」

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