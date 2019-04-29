王金平5月6日訪中國「祭祖」會劉結一「客隨主便」

2019-04-29 11:14

〔記者林良昇／台北報導〕已宣布角逐2020年總統大選的前立法院長、國民黨立委王金平今表示，預計於5月6日與家族及各地王氏宗親共90餘人，同赴福建省漳州市龍海市角美鎮白礁村祭祖，並拜訪宗親，預計5月8日返台，至於是否與國台辦主任劉結一會面，王則強調是「客隨主便」，還未確定。

王金平今在立法院召開記者會宣布訪中祭祖行。王金平發表聲明表示，自3月7日宣布參選中華民國第15任總統以來，無論外在環境如何變化，始終秉持初心，按照計畫，一步步向前邁進。

王金平表示，依據台閩的傳統習俗，面臨人生重大事項時，都應返鄉祭祖，敬稟祖先，祈求祖先庇佑。既已發下宏願，誓言完成先賢「為天地立心，為生民立命，為往聖繼絕學，為萬世開太平」的願景，實踐「台灣安全，兩岸和平，社會安定，經濟發展」的承諾，追求「讓人民過上好生活，讓年輕人擁有美好前景」的大未來，當然必須稟告列祖列宗。

王金平說，訂於中華民國108年5月6日啟程，與家族及各地王氏宗親共90餘人，同赴福建省漳州市龍海市角美鎮白礁村祭祖，並拜訪宗親，預計5月8日返台。

王金平強調，在台灣，除了原住民與新住民之外，絕大多數人的原鄉都在大陸，儘管渡海來台的時代有先後，在台灣扎根發展的時間有長短，但我們擁有共同的血脈，是歷史的事實，並不因為族群、省籍、黨派或顏色而有所改變。

「而大陸，是我們血緣的根源，儘管因為兩岸長期的分治對立，拉大了彼此的距離，產生許多重大的歧異，但是慎終追遠的文化傳承，卻始終綿延存續。」王金平認為，血緣與文化是人心的根，社會的本，可以超越政治歧見和意識型態的對立，成為對內建立和諧、對外追求和平的最大公約數。台灣的每一個人都已經在台灣落地生根，都是不分彼此的親骨肉。而兩岸之間的文化血緣關係無法切割，中華兒女「本是同根生」。

王金平認為，台灣內部不應該再以族群省籍作為分化彼此、激化仇視對立的手段；而兩岸之間更必須以血緣文化的傳承，作為進一步化解分歧、邁向和平的基礎。他相信，祭祖尋根不應受到政治的阻隔，而文化溯源，更將成為建構兩岸和平的橋樑。並祈求列祖列宗在天之靈福佑台灣，更期待個人跨海回鄉祭祖的一小步，可以為兩岸和平邁出一大步。

對於是否會與劉結一會面，王金平表示，此行主要是尋根祭祖，有無和其他人士見面都是未定的行程，會「客隨主便」，有什麼安排，未來會向外界報告。

媒體追問，是否會在此行中提到中華民國或者新的兩岸論述？王金平強調，此行沒有談政治，但如果有談到相關問題，會談起中華民國。回來台灣後，也會完整跟國人報告。

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