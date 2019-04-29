王：期待初選大家公平競爭

2019-04-29

〔記者黃明堂／台東報導〕立委王金平昨天到台東豐田國小跟棒球隊小朋友打棒球，還意有所指地說「棒球講究團隊合作」，話鋒也轉向國民黨總統提名黨內初選，期待大家公平競爭。

赴台東見日暈 「希望由我來帶領大家」

王金平昨天在台東進行密集的拜會行程，前台東縣長吳俊立安排了近百位地方重要人士在台東縣議會迎接，王一下車，聽聞天空有七彩光暈，立刻抬頭仰望，隨後表示：「這是國家的一個預兆，很好。我們台灣是寶島，樣樣都寶。我們應該開放再開放，讓世界都看到台灣，希望能夠由我來帶領大家。」

王金平到豐田國小時，台東縣長饒慶鈴、縣議長吳秀華及吳俊立等人也到球場作陪。王換穿運動服，先跟著球員做暖身操，再先後當投手、打擊手，小玩一番後，又跟球員們握手。他鼓勵球員們努力拚上美國大聯盟，但也提醒球隊講團隊，大家一定要各盡角色、相互合作。

媒體詢問王金平有關前總統馬英九夫人周美青可能參加國民黨總統初選的傳聞時，王表示：「很好，歡迎她出來，一起公平競選，加入爭取黨提名的行列。」

對於韓國瑜可能參選，王金平稍早也回應：「他有意願選的話，當然歡迎。大家都在一個黨中央所制定的公平合理的提名機制之下，一起來做公平競爭。」

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