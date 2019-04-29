王金平5/6訪中祭祖 將會劉結一

2019-04-29

王氏宗親百人訪問團也隨行

〔記者邱燕玲／台北報導〕參與國民黨總統初選的國民黨立委、前立法院長王金平五月六日至八日將到中國進行三天兩夜的訪問，包含王氏宗親在內近百人的訪問團也將隨行，期間最重要的行程是到祖籍地福建漳州白礁村的王氏宗祠祭祖，並於五月八日在廈門悅華酒店會見中國國台辦主任劉結一。

擔任立法院長期間未曾訪中

王金平在一九九二年曾帶著太太到中國看病，當時是私人行程，自此之後，王都未曾踏上中國土地一步。雖然中國方面邀約不斷，但擔任立法院長期間，王都秉持「國家需要、人民同意、立院決議、對等尊嚴」四原則，未再到訪。時隔廿七年，這將是他第二次到中國，也是他首次正式訪問中國。

王金平辦公室原本預計今早召開記者會正式宣布，不過，部分民進黨英系幹部週六凌晨就在臉書暗喻「劉王會」，並稱「『流亡會』不是很吉利」，王訪中的消息因此在民進黨內悄悄流傳，王金平辦公室昨面對本報查證時，被動證實此行程，今早也會如期召開記者會。另，王金平昨也致電告知總統府秘書長陳菊，並請陳菊轉達給蔡總統。

王金平辦公室指出，此行主要牽線者是兩岸的王氏宗親，部分行程由前立委李勝峰協助聯繫；王金平辦公室顧問、前國發會副主委黃萬翔也親自飛到中國處理相關事宜。另傳出深受王金平倚重的前總統李登輝辦公室主任蘇志誠也將隨行，但蘇受訪時表示，他還未決定是否隨行。

談兩岸關係、九二共識 不談和平協議

王金平辦公室表示，與劉結一會面應會談兩岸關係、九二共識、反台獨，「和平協議」則不會談；另還會與福建省委、廈門市委見面。

據了解，王金平上週臨時決定要訪問中國，王金平辦公室這幾天因此緊急聯繫處理。王金平辦公室表示，此行希望十分公開，也會開放台灣媒體報名、隨行採訪，並向中國大陸方面反映，希望所有行程媒體都能一起走。

對於王金平與劉結一會面，王陣營指出，就算見面也沒什麼，「他（劉）又不是習近平」；況且王是在廈門，「是對方好客、從北方下來見我們」，禮儀上算正常。

王陣營表示，王現在是立委，能進入中國，代表「他不是台獨份子」；如果他是總統當選人就去不了，「中國方面應該也不會讓他去」。

二○○七年，時任立法院長的王金平曾傳出要訪問中國，王金平祖籍地福建漳州白礁村的王氏宗親們為了迎接這位貴客，還特別製播了光碟歡迎王金平，光碟裡頭，詳細記錄了王的大陸故鄉、王氏宗祠及王氏族譜，不過，當年王未成行。

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