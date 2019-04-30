國民黨將通過提名特別辦法 王金平：勿因人設事

2019-04-30 22:21

〔記者蘇芳禾／台北報導〕高雄市長韓國瑜與國民黨主席吳敦義今天會面後說，他接受黨中央所修改的初選辦法，若把他納入民調，會尊重，國民黨最快5月8日將通過提名特別辦法。對此，前立法院長王金平受訪表示，當然一切都尊重黨中央的提名辦法，不過提名辦法中，希望還是能夠要考量到是不是「因人設事」的問題。他也自爆，本周四將與吳敦義會面。

國民黨總統初選競爭者眾，有意爭取的王金平和前新北市長朱立倫、前台北縣長周錫瑋今天都出席了全國地方議會議長、副議長暨秘書長聯誼活動。此外，新北市長侯友宜也出席致詞。

吳敦義之前曾與王金平在公開場合中短暫碰面，被問到最近是否約詳談初選機制？對此，王金平表示，國民黨是民主政黨，一切都應該尊重民主原則，已經和吳敦義約好，本星期四上午九點半見面，至於內容，還不知道，要到現場才知道要談什麼。

王金平表示，他跟吳敦義與兩位國民黨副主席都是老朋友，若見面要閒話家常也可以，看看他們需要自己表達什麼意見，也可以有好的溝通。

王金平本月已經第二次出席地方議長、副議長聯誼活動，被問到是否會藉此來爭取大家支持？王金平表示，大家都是好朋友，他們到台北來，一定要來這邊跟大家見見面聚餐，這是基本的尊重和歡迎。

王金平補充，晚上這場活動的主人是新北市議會，因為新北市議長（蔣根煌）當選聯誼會會長，他也受邀擔任榮譽會長，「今天晚上我等於是身為一份子，來參加這個宴會。」

朱立倫快步進入會場，僅表示「會跟王院長打招呼」。

王金平今天出席全國地方議會議長 、副議長暨秘書長聯誼活動。（記者蘇芳禾攝）

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