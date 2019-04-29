祖先是隨鄭成功來台軍人 王金平訪中期待為兩岸搭橋樑

2019-04-29 11:28

〔記者林良昇／台北報導〕前立法院長王金平即將以祭祖尋根為名，首次正式訪問中國，據了解，王金平祖籍福建，第一代祖是隨鄭成功來台的軍人，到王金平已是第十一代，王本次依據台閩傳統習俗，在面臨人生重大事項時必須稟告祖先，循此傳統，除了一圓個人與宗親的心願，更期待能以文化為兩岸搭起橋樑，跨出兩岸和平的一大步。

王金平今宣布正式訪問中國，據指出，王金平在1992年曾帶著太太到中國看病，當時是私人行程；時隔27年，王金平今年5月訪中將是他第2次到中國，但也是首次正式訪問中國。

據指出，王金平祖籍福建，第一代祖王文醫是軍人，隨鄭成功來台，在高雄路竹定居，到王金平已是第十一代。

王金平認為，兩岸政治分歧一時無解，但兩岸血緣文化卻始終綿延存續。政治與意識型態的對立與重大分歧，需要時間、耐心與智慧來化解。王金平始終認為，血緣文化關係是兩岸都不能否認的歷史事實，更是未來化解兩岸分歧的重要基礎。

而依據台閩傳統習俗，面臨人生重大事項時，必須稟告祖先，祈求庇佑。王金平遵循此一傳統，帶領家人與宗親回鄉祭祖，除了一圓個人與宗親的心願，更期待能以文化為兩岸搭起橋樑，跨出兩岸和平的一大步。

王金平辦公室指出，以文化血緣作為兩岸和平的基礎，是王金平一貫的主張。立法院第9屆的歷次總質詢，王金平也一再以「認宗愛台解分歧，漢魂台魄壯台灣」為主軸，提出對兩岸關係的看法和主張。這次的返鄉祭祖之行，是王金平主張的具體實踐，更證明王金平言行一致，經得起考驗。

依據大致行程，王金平將搭乘5月6日班機赴廈門，祭拜延平郡王，感念鄭成功帶高先祖來台﹔5月7日回漳州龍海市白礁村祭祖尋親﹔5月8日拜訪台企、台商協會，關心台商，當日搭機返台。

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