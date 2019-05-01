明與吳敦義會面談什麼？ 王金平：會表示「一點意見」

2019-05-01 20:25

〔記者李容萍／桃園報導〕爭取國民黨2020總統提名的前立法院長王金平，今天（1日）走訪大溪老街大啖美食、訪友也拜廟，前監委李詩益發起成立「大溪王金平之友會」；被問及明天（2日）與國民黨黨主席吳敦義見面要談什麼？王金平說，截至目前為止，自己仍會參選到底，還說「大家如果相信我是公道的話，所談的、所表述，應該符合公道原則，一切到明天再說，基本上都尊重黨中央提名辦法」。

王金平今天下午先到大溪老茶廠參觀，再到大溪老街的大房豆干本舖買了伴手禮，接著步行到賴媽媽豆花店品吃豆花，再到主祀開漳聖王的福仁宮、主祀關聖帝君的普濟堂參拜，被問到向神明祈求什麼？王金平說，祈求台灣能夠經濟能夠發展，社會安定，國家安全。前監委李詩益、立委呂玉玲、市議員李柏坊等人全程陪同。

王金平受訪時說，明天將與吳敦義會面，自己會表示「一點意見」，至於是什麼意見，要看吳敦義問了什麼問題再來處理，對於會談內容還沒有想法。但如果大家相信自己所談、所做的表述是符合公道原則，明天也會跟吳敦義談談初選的議題。

對於被問到是否要全民調？王金平說，明天再說。基本上尊重黨中央的提名辦法，在提名辦法還未出來前，自己或大家都可以表示意見，要辯論或是要政見說明，看黨中央如何規畫，大家就怎麼遵守。

而鴻海集團董事長郭台銘將赴白宮見美國總統川普，王金平認為，郭台銘見川普，可能是為了在威斯康辛的投資問題，或是郭台銘也在中美貿易衝突問題上盡一點心力，希望有幫上忙，讓中美貿易大戰能夠早日停歇。他強調，直到現在，自己對於2020總統大選，「當然是參選到底，本來就參選到底」。

至於到中國祭祖行程，王金平則說，到中國是以返鄉祭祖為主，其他就是會見台商、台青等活動。自己尚無既定行程，會有怎樣的互動一切「客隨主便」。

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