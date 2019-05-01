柯文哲訪日 將拜會東京都知事、首相胞弟岸信夫

2019-05-01 20:06

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲將在5月23日進行為期4天的日本訪問，今天傳出將拜訪政要為東京都知事小池百合子，以及首相安倍晉三胞弟、眾議員岸信夫。對此，台北市政府僅低調稱確切名單還在安排中，不過近柯人士證實，柯P將和小池百合子、岸信夫會面，還將拜會幾位眾議院議員。

近柯人士說，去日本的本意是觀光，像是福島，是過去三一一震災捐助很多的地方，因此去看一下災後重建狀況，也希望藉此機會促進台日民間友好。

他說，柯文哲身為首都市長，也有特別意義，鼓勵日本人來台灣觀光，也鼓勵台灣人到當地旅遊。

對於行程中還將拜訪東奧組委會，市府定調取經東京奧運，爭取2030亞運，近柯人士透露，目前北市爭取亞運已經送件至體育署，但體育署尚未決定由哪個城市舉辦，台北將積極爭取。

近柯人士特別提到，5月24日當天將拜訪磯子火力發電廠，主要是發電廠位在橫濱，距離東京很近，除了了解日本的能源政策，也希望了解日本人怎麼敢在離東京這麼近的地方興建火力發電廠，「我們都開玩笑說那是乾淨的煤」。

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