遠雄敗訴定讞 柯文哲：意料中事！不按圖被停工合理

2019-05-01 10:22

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北大巨蛋案爭議不斷，台北市政府主張遠雄未按圖施工，在2015年5月勒令停工，遠雄提行政訴訟，要求撤銷行政處分，最高行政法院今天認定北市府處分停工，並無違誤，判遠雄巨蛋敗訴定讞。大巨蛋正施作14項公共安全工項，但距離全面復工仍有3關，包括都審、環評、建照變更。

台北市長柯文哲今早主持里長座談會前接受媒體訪問，聽到判決結果，他態度理所當然表示「這是意料中事！」因為不按圖施工，被停工也合理嘛！

柯強調，重點在於解決問題，就是兩個方案，一個是按圖施工，但這已經不可能了，因為連柱子都不一樣了，所以變成只能按照現在的狀況重新申請一張建照。

「但這一樣啊！防火避難性審查已經過了，現在就是都審和環評」他重申，知道這案子社會注目，所以每次都審或環評，就公開透明的網路直播，不會放水也不可能刁難。

當被問及會不會覺得像是在幫前朝收拾殘局？柯語氣感慨連聲說，「太多了、太多了。」

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