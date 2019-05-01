王世堅酸柯乾脆找學姊搭檔 柯回嘴：我建議他跟韓冰

2019-05-01 11:05

〔記者沈佩瑤／台北報導〕2020總統大選藍綠兩黨內初選激烈，被視為熱門人選之一的台北市長柯文哲雖仍未鬆口表態，但卻傳出可能和親民黨主席宋楚瑜組成「柯宋配」，雖然柯文哲昨否認此事，柯黑大魔王王世堅仍隔空嗆柯炒作議題、搏版面，酸柯乾脆跟柯幕僚「學姊」黃瀞瑩搭配。柯文哲今天回嘴：「我建議他跟韓冰搭檔。」

針對高雄市長韓國瑜昨發出四點聲明，表態不參與黨內初選，但若黨要將他納入民調，予以尊重，外界解讀被動式參選2020。

柯文哲今欣喜表示，「我好像幾週前講過，我很慶幸我不是民進黨，現在我是同樣一句話，我很慶幸我不是國民黨的，兩邊的宮廷大戲實在太亂了。」

聽到韓國瑜昨在一場圓桌論壇上喊話「立足台灣、胸懷大陸、放眼世界、征服宇宙」，柯文哲笑得樂不可支，直問「他最近剛看了哪一本漫畫是不是？」記者回「漫威吧！」讓柯更是哈哈大笑到不能自已。

不過對於韓國瑜近期態勢似乎很像是眾星拱月、黃袍加身，柯文哲沒有正面回應，僅說，「沒有啦，還是要沈住氣啦，真的，做每天該做的事，我發現每天要做的事情都做不完了。」

至於今有一份平面媒體最新民調指韓國瑜若脫黨參選，狠踩藍綠白。柯坦言「現階段有可能，但還是那句話，「現在看兩黨都會覺得很慶幸，我不是民進黨也不是國民黨，實在太亂。」

昨也傳出，柯文哲有可能和親民黨主席宋楚瑜合作，兩人組成「宋柯配」，柯昨天受訪雖否認稱「怎麼會有這種奇怪的想法」，王世堅仍質疑根本是柯自己製造煙霧彈，還「建議」柯乾脆「學姊」黃瀞瑩搭檔。

由於王世堅對韓國瑜的女兒韓冰向來讚譽有加，柯文哲今天也不干示弱「建議」王世堅找韓冰搭檔。

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