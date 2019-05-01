找到金主打仗了？ 柯文哲Line@官方帳號悄復活

2019-05-01 11:13

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲Line@官方帳號在去年選舉結束後便停擺，日前柯受訪坦言因為一個月要花7、8萬，目前用不到，有需要打仗時再打仗。柯文哲近期接受電視專訪，才說「天亮、下雨、出兵」，如今邁入梅雨季第一天，柯的Line@官方帳號就悄悄復活，引發聯想。

柯文哲的Line@帳號有32萬粉絲，去年11月30日開始暫停使用，今突然傳訊息「test test 123 那個...大家都在嗎」，正式宣告重出江湖。

台北政府副發言人柯昱安表示，柯的官方Line@帳號5月重啟，現在經費已由府外民間友人贊助，每月約6、7萬，有經費來源就重啟使用。

柯昱安表示，今早這封訊息是測試訊息，之後Line@的版面會重新調整，拿掉跟選舉相關部分，內容將以市政推廣為主，接下來會有第一波宣傳活動。

柯文哲的Line@帳號有32萬粉絲，去年11月30日開始暫停使用，今突然傳訊息「test test 123 那個...大家都在嗎」，正式宣告重出江湖。（擷取自柯文哲Line@官方帳號）

柯文哲的Line@帳號有32萬粉絲。（擷取自柯文哲Line@官方帳號）

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