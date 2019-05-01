學者批韓國瑜「什麼都想要」 質問：台灣人有這麼笨嗎？

2019-05-01 20:09

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜昨（30）日與國民黨主席吳敦義會談後，發表聲明說，肩上負擔了高雄市民的期待，無法參加黨內初選，不過願意接受被動納入黨內初選民調。對此，師大政研所教授范世平痛批韓國瑜「自相矛盾」、「什麼都想要」，更質問「台灣人有這麼笨嗎」？

范世平今晚在臉書發文說，韓國瑜拒絕初選，不過同意讓黨被動納入初選民調，「但國民黨現行制度的初選就有民調，他不參加初選，應該就拒絕參加民調，怎麼又願意接受中央黨部的民調？這不是自相矛盾嗎？」他批評，韓國瑜的說法，「就像我說不吃薯條，但點的套餐裡面明明就有」一樣。

范世平感嘆「韓國瑜可聰明了」，如果最後韓民調第一，當然就黃袍加身，但他沒有參加黨內初選，沒有背棄高雄市民，是「被迫」成為總統候選人；如果他不是民調第一，韓粉肯定叫他脫黨參選（今天寒天時報就有做這個民調），他反正沒參加黨內初選，脫黨參選不算是輸不起。

范世平預言，屆時不管是代表國民黨選總統還是脫黨參選，絕不會辭市長，當選了就進總統府，落選了回鍋繼續幹市長；他諷刺「反正天下所有好的事都被他做完了，真是穩賺不賠啊，呵呵」，最後更質問：「台灣人有這麼笨嗎？」

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