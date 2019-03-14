韓粉批韓具說服力！學者：黃光芹曝韓故弄玄虛遮掩野心

2019-03-14 14:49

〔即時新聞／綜合報導〕廣播節目主持人黃光芹日前專訪高雄市長韓國瑜的內容播出後引發爭議，黃被韓粉霸凌威脅要傷害她兒子，氣得昨天與丈夫楊文嘉同赴林口警分局報案提告網友，並於今天中午丟下震撼彈，宣布已向節目請辭，將交出主持棒。對此，師大教授范世平稍早也在臉書貼出一篇〈黃光芹戳破韓國瑜想選總統的野心？〉，發表個人看法。

范世平在貼文中表示，韓國瑜任市長不到一年就選總統不具正當性，所以須符兩條件，其一為「能勝柯文哲」的「高民意支持」，另一是他沒有參選意願，「完全是在眾望所歸與救黨圖存下被動的接受徵召，所以是身不由己的無奈，他也不想愧對高雄市民的89萬張選票」。

文中接著指出，前者韓已具備，「但是這第二個條件已被黃光芹戳破」，並稱黃說「已經看穿他（韓國瑜）了」、「他就是想選總統」，說法「證明韓故弄玄虛的遮掩政治野心，也讓韓的直白豪爽受到質疑」。

文中提到，黃光芹在此次選舉中較支持韓，還幫對方寫傳記，稱韓粉「應不為過」，因此她批評韓顯得有說服力。至於黃的臉書被韓粉灌爆威脅，范直言「韓總說民進黨中央政府打壓他，如今龐大的『韓粉』卻也大軍團的圍剿一位女子」、「社會大眾能接受『韓粉』的行為嗎？」

文末也引述列寧之「堡壘要從內部攻破」，指稱如今韓被曾是夥伴的黃批評、被激進韓粉拖累，「他的堡壘是否會被攻破，出現民調下滑的分水嶺，大家繼續看下去」。

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