愛河垃圾漂浮慘變「黑龍江」 他轟：韓國瑜在哪裡？

2019-05-01 17:50

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜誓言要打造愛情產業鏈，曾在愛河周邊舉辦多項活動。不過，不但日前有網友貼出愛河變成泥黃色「黃河」的照片，今（1）日又有粉專PO出一段「今日愛河景色」影片，讓網友不禁怒轟，「之前是黃河，現在又變黑龍江」！

粉專「打馬悍將粉絲團」今日PO出一段愛河影片，表示「這是今天愛河的景色，整條河都是垃圾，又髒又臭」！只見影片中，愛河上漂浮了一大片垃圾，看起來相當噁心、髒亂。讓粉專怒嗆「韓國瑜，你在哪裡？潘恆（恒）旭，這樣的愛河，你還敢跳嗎？」

對此，網友也紛紛留言表示「愛河水終於回到我小時候的回憶了，吳市長真是交接的太完美了！」、「根本無心在高雄市政」、「那個說愛河水能喝的可以來TryTry」、「 叫高雄市長跟局長他們現在來跳啊！」、「韓國瑜在做他的總統大夢，那管得了高雄市民的死活」、「韓：知道了，叫水利局長去愛河旁邊睡一晚。這種滴滴答答的小事別來煩我，我忙著征服宇宙」。

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