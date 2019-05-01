柯市府重啟海選 發言人也在招募行列

2019-05-01 14:15

〔記者沈佩瑤／台北報導〕2020總統選戰升溫，被視為熱門人選之一的台北市長柯文哲遲未鬆口，但私下卻動作頻頻，今傳出近日將重啟海選，連代表市府重要門面的發言人一職也在招募之列。北市府今證實此事，但稱目前還在規劃中，過去市府本來就有招募機制，只是沒有公開宣傳，一切還是會照正常程序走。

身兼發言人的台北市觀傳局長劉奕霆表示，上任後確實體會到局務繁忙，雖然兼任發言人的工作，但有些時候仍無法完全兼顧，也有跟市長討論過職務調整的事情，未來會尊重市長的安排與調整。

台北市政府副發言人柯昱安補充，這要追溯到柯文哲四月初到台中參與大甲媽祖遶境時，就有提到海選機要一事，因此盤等市府內的機要缺後，接下來將上網公告。

柯昱安強調，原本就都會上網公告，只是過去不會對外宣傳；在海選發言人部分，柯昱安語帶保留稱「還不確定」，五月底之前會釋出相關訊息，主要目的是希望更多有能力的年輕人加入。

此外，柯市府自媒體影音小組近日正式成形，領軍的柯昱安表示，包括市長的演講、致詞，或是參訪北流等市政行程，未來都會製作影片放上網。他解釋，以前都是圖片搭文字 現在就是改成影片，希望換一種方式溝通，讓大家更了解柯市長的政策。

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