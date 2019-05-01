台商遭中國境管 海基會盼陸方儘速恢復兩岸正常交流機制

2019-05-01 13:04

〔記者呂伊萱／台北報導〕吳姓台商遭中國境管，指控「中國台商發展促進協會」拿3000萬元疏通，但最後他還是自己另外花錢才順利回台；協會澄清無所悉並將提告。海基會今天則回應表示，經查近兩年內並無受理相關陳情案件，同時也表示，陸方片面中斷兩岸溝通，影響人民權益，希望儘速恢復兩岸正常交流機制。

《鏡週刊》今天報導，吳姓台商1年半前因投資糾紛遭中國境管，被要求繳交人民幣4千萬元（約新台幣1.8億元）才能回台，為此，吳找上由國民黨榮譽副主席蔣孝嚴擔任理事長的「中國台商發展促進協會」幫忙，先給財務長鳳姓女子人民幣700萬元（約新台幣3150萬元）作業費，並與蔣在中國見面，但最後還是靠自己付錢給中國官方才順利回台。

「中國台商發展促進協會」今天發布聲明表示，吳姓台商指控不實，此事純屬吳姓與鳳姓兩造台商之間糾紛，協會毫無所悉、也毫無關聯。協會也說，該案業已經檢調釐清案情，也已委請律師即刻提出妨害名譽告訴。

海基會今天回應媒體詢問表示，經查近兩年內，海基會並無受理符合相關人時地物的陳情案件。海基會也說，台商在大陸經商可能面對諸多問題，假如遇到經營或其他方面的問題，台商可透過電話或書信方式與海基會連絡，本會將盡速與相關單位連繫、協助處理。

海基會並說明，陸方片面中斷兩岸溝通協商機制，使廣大兩岸人民權益受到影響。海基會呼籲，台商在大陸遇到類似經貿糾紛問題，應尋求正確管道求助，也希望陸方正視台商困境，盡速恢復兩岸正常協商交流機制，才能保障兩岸人民及台商的合法權益。

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