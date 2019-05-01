南投就業博覽會將登場 中國職缺佔一半 民代憂「紅色滲透」

2019-05-01 08:05

〔記者謝介裕／南投報導〕今日是五一勞動節，南投縣政府為回應廣大縣民的求職需求，宣布將在5月25日上午9時至12時30分，在南投縣會展中心舉辦「2019閃亮南投．吉薪照」就業博覽會，不過，在總計2000多個工作機會之中，中國浙江省9個台商協會就提供一半，且8成職缺供食宿，其中，不乏標榜年薪達2、300萬元，令人動心之餘，也強烈質疑有統戰之嫌﹗

南投縣政府社勞處長林志忠除駁斥「統戰說」以外，也希望社會各界秉持「政治放兩旁、經濟為優先」的理念及原則，透過就業博覽會讓更多人找到適合的工作，一起拼經濟，共為降低失業率盡分心力。

此次就業博覽會除了國內廠商提供電子、食品、休閒飯店、環保、長照等工作以外，最引人注目的是，中國浙江省9個台商協會聯合各地台資企業跨海參展，包含杭州、寧波、溫州、嘉興、湖州、紹興、台州、義烏、嘉善等9個地區，提供約1000個就業及實習機會，除了標榜約有十分之一的職缺，年薪超過百萬甚至2、300萬台幣的高薪以外，幼兒教育園長職缺，也開出供食宿、往返機票4張、寒暑假一個半月、年薪是台灣3倍等誘人條件，縣府說，如此將可讓有意到浙江地區發展的台灣青年，提供更多的發展舞台及機會。

不過，民進黨南投縣議員陳翰立有不同看法，他表示，同樣是吃台灣米、喝台灣水長大，為何在中國的台商能開出如此優渥的就業條件，在台的企業主卻無法比照辦理?讓人強烈質疑極可能是中資假藉台資企業之名，以釋出就業利多的招商手法達到統戰的目的，提醒縣府及社會各界不得不防「紅色滲透」，以免因小失大，得不償失﹗

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/