遭中國境管求助蔣孝嚴 台商控收錢不辦事

2019-05-01 07:12

〔即時新聞／綜合報導〕有週刊報導指出，由國民黨榮譽副主席蔣孝嚴擔任理事長的「中國台商發展促進協會」遭一名吳姓台商指控，曾付出3千萬元並在中國見到蔣，希望該會協助疏通，讓因投資糾紛遭中國境管的吳姓台商能回台，但事後該名台商還是靠自己花了人民幣4000萬（約新台幣1.8億元）才順利回台，氣得這名台商怒控蔣拿錢不辦事。

據今日出版的《鏡週刊》報導指出，成衣事業有成的吳姓台商，於1年半前因投資糾紛遭中國境管，被要求須交出4千萬人民幣（約新台幣1.8億元）才能回台，吳為此找上「中國台商發展促進協會」，支付給該會財務長鳳姓女子人民幣700萬元（約新台幣3150萬元），並在合肥一個類似迎賓館的地方與蔣孝嚴見面，當時蔣孝嚴表示有受鳳女所託，且也當著吳的面打給淮北當地的書記，以及寫了陳情書給安徽省長等官員。

事後吳姓台商卻還是靠自己另外付了人民幣4000萬（約新台幣1.8億元）給中國才能順利回台，吳姓台商質疑蔣拿錢不辦事，揚言要爆料給媒體，蔣的辦公室主任詹清池才在2017年12月15日與吳見面，並拿出100萬表示願意退款。詹聲稱與鳳女已多年未見面，不知鳳女拿那麼多錢，還希望吳別影響蔣孝嚴兒子蔣萬安選舉，希望吳不要陷害他們、搞政治化。對於吳曾詢問蔣萬安辦公室，詹還不悅表示「你這樣不就害了我」、「他（蔣萬安）會覺得我們這裡都在亂搞。」吳則拒收詹想退還的100萬。

但同年12月19日，聲稱已與鳳女久未聯絡的詹，卻與鳳女一起前往吳的公司，鳳女除解釋中國方面是如何處理此事，也堅持該筆錢已用於打點中方的官員，堅持不退款，鳳女雖堅持已依約讓吳姓台商在期限內返台，但詹、鳳與吳姓台商談判及還款過程，都被監視器清楚錄下，吳質疑鳳女拿錢不辦事，加上在中國的投資糾紛並未解決，因此提告鳳女詐欺、違反《票據法》等相關訴訟，目前官司仍在進行中。

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