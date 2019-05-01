遭控收台商錢不辦事 蔣孝嚴協會聲明報導不實將提告

2019-05-01 12:14

〔記者呂伊萱／台北報導〕國民黨榮譽副主席蔣孝嚴擔任理事長的「中國台商發展促進協會」，遭吳姓台商指控付出3000萬元希望協助疏通，讓因投資糾紛遭中國境管的他能回台，但最後他還是自己另外花錢才順利回台，控拿錢不辦事。「中國台商發展促進協會」今天發布聲明表示，吳姓台商指控不實，已委請律師即刻提出妨害名譽告訴。

《鏡週刊》今天報導，吳姓台商1年半前因投資糾紛遭中國境管，被要求繳交人民幣4千萬元（約新台幣1.8億元）才能回台，為此，吳找上由國民黨榮譽副主席蔣孝嚴擔任理事長的「中國台商發展促進協會」幫忙，先給財務長鳳姓女子人民幣700萬元（約新台幣3150萬元）作業費，並與蔣在中國見面，但最後還是靠自己付錢給中國官方才順利回台。

「中國台商發展促進協會」今天發布聲明澄清報導不實。「中國台商發展促進協會」表示，安徽淮北台商吳兆豐先生於2017年11月因涉盜賣國土及逃漏稅案遭出境管制，而委託另一台商鳳錦汶女士協助。

協會指出，鳳女士知悉協會將於當年12月2日率團赴合肥市參加第三屆兩岸健康養老論壇，出發前向本會請託此行順帶關心淮北吳姓台商案情，協會當時回應逃漏稅屬重罪，僅能盡力維護該台商應有的合法權益。

協會表示，吳姓台商於2017年12月12日獲解禁返台，而對於吳姓台商所述與鳳女士涉及的3000萬元金錢糾紛，協會毫無所悉，協會嚴正聲明，此純屬吳姓與鳳姓兩造台商之間糾紛，與該會毫無關聯。

協會說明，該會推動兩岸健康養老產業交流多年，鳳姓台商從事醫材事業，多次贊助相關活動，第三屆兩岸論壇曾前來贊助新台幣100萬元活動經費，後因與吳姓台商牽扯糾紛，協會立即退還鳳女士100萬元活動贊助費，以避免糾葛。

協會強調，該會成立迄今始終以服務台商為宗旨，從不收取費用。基於善意營救台商卻反遭惡意構陷，深感不解與遺憾。協會說，本案業已經檢調釐清案情，針對吳姓台商向媒體不實指控，已委請律師即刻提出妨害名譽之告訴。

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