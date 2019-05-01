立院初審通過教學不力條款 導入專審會制度

2019-05-01 11:17

〔記者吳柏軒／台北報導〕現行不易處置不適任教師，立法院今續審教師法修法，上午初審通過「教學不力」條款，當教師有教學不力或不能勝任工作有具體事實、或違反聘約情節重大等，經教評會3分之2出席、3分之2通過後，可解聘或不續聘，但高中以下導入專審會制度，可輔助學校審查。

不適任教師長期難處置，引發家長及兒少保護團體不滿，促使教師法修法，教育部、立法院本週展開修法草案逐條審查，已完成終身解聘、解聘1到4年等相關條文，今在立院續審，討論集中在「教學不力」的不適任教師處理問題。

修法草案第16條中，當教師有教學不力或不能勝任工作有具體事實，或違反聘約情節重大，經教評會3分之2出席及3分之2審議通過後，可解聘或不續聘；但高中以下的教師有教學不力等情況，學校可向主管機關申請「教師專業審查會」調查，確定屬實後再召開教評會，只需2分之1出席及2分之1通過即可解聘、不續聘處置。

在教學不力認定上，立委鍾佳濱、蔣乃辛等人擔心，私校恐用「不能勝任」為由，任意解聘教師，最後修法草案新增「資遣」內容，若學校減班停招，又無其他工作可調任，教師得走資遣之途；卻又衍生私校教師無資遣費問題，立委張廖萬堅、柯志恩等提案，要教育部研議修正相關公、私立教師的資遣條例，半年內完成相關程序。

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