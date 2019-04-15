處理不適任教師 專審會3成不受理 立委批：踢皮球

2019-04-15 13:35

〔記者林曉雲／台北報導〕針對不適任教師，教育部採取全教總建議，推動試辦「專審會」，在縣市設立「教師專業審查會」，立委張廖萬堅今天在教委會質詢時指，專審會成立一年半以來，國教署和學校申請32件，專審會受理23件，約71%成案，不受理的案件是專審會在踢皮球？

張廖萬堅提出具體數據，在近6年被淘汰的不適任教師456人之中，只有4人是解聘，其餘均為停聘和不續聘，他認為，這次教師法修法把專案會納入，給予正式法源，加強專審會處理不適任教師機制，是正確的方向，應也可解決踢皮球的問題。

張廖萬堅表示，以前只有教評會處理不適任教師，後曾設專審會，依國教署前署長邱乾國的說法，如果有不適任教師被通報，可能會遇到學校有人情困擾、息事寧人不處理；或是教評會基於同事情誼處理的不好；或因調查和輔導階段缺乏專業人力，法律程序亦不完備，結果處理不了不適任教師，甚至有案例發生輔導期少了一天違反規定，而即使學校教師也認為該不適任教師應離開，也因法律瑕疵無法處理。

全國22縣市只有馬祖無專審會，其餘各縣市由國教署和學校請求專審會調查共32案，專審會僅受理23案，國教署有2案未被受理是因為「學校已先成立調查小組」，或「學校應先釐清疑不適任教師的行為並進行輔導」，但張廖萬堅質疑，有同類似情形卻又被受理的案例，標準顯有不一致；或再以高雄為例，高雄學校申請調查有5案，專審會卻只受理1案，不受理的原因是稱「事證已明確」或「學校應先實質調查」，但問題在於就是因為學校教評會調查能力和人力不足，才會請求專審會進行客觀公正的第三方協助，但專審會卻踢皮球？專審會真能當學校處理不適任的後盾？

教育部長潘文忠回答表示，教師法修法增加明文規定主管機關須成立專審會，並規範運作機制，盼使不適任教師處理案件更公正。

立委吳思瑤也表示，2016年人本教育基金會調查，近三成國中生和國小生曾聽過老師講出讓學生不舒服的話，例如取笑性向、威脅、罵髒話、批評學生家長 等，另根據2015年一份調查，受訪的6160位國高中職學生中，有近四百人自陳曾被老師故意找麻煩，被老師霸凌的學生進而出現低自尊、社交焦慮、失眠等問題，甚至出現憂鬱、輕生念頭等情形。另也一直有老師在施虐學生，如台北市李師飛踢學生胸口、新北市盧師呼學生巴掌還搯脖子、台南市劉師毆學生左眼経五針、台南市許師拿熱水壼燙傷學生手等，卻只被記大過到申誡，繼續留在學校內霸凌學生。

吳思瑤主張，體罰霸凌與教學不力應脫鉤，避免放水不適任教師，霸凌教師躲在保護傘下，被解聘淘汰者少之又少，她要求修改教師法，學校如放任不適任教師亦應被課責。

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