「很想以暴制暴」受害家長怒轟 家長團體吼惡師Get Out

2019-04-15 10:18

〔記者林曉雲／台北報導〕「老師已被兒少法處罰，卻還是可以留在學校內，加害老師笑著留下，被害學生哭著離開，身為家長真的很心痛很憤怒，很想『以暴制暴』！」一位家長今早站出來控訴，現行處理不適任教師的制度只保護了壞老師。約50位家長今在教育部前召開記者會，怒吼「我要好老師！不要惡狼師！惡獅Get Out！救救孩子！」

因全教產申請路權且揚言會要警察驅趕家長團體，包括台灣家長教育聯盟、全國家長團體聯盟、全國家長教育志工團體聯盟及人本教育基金會，臨時改到教育部門口開記者會，但仍堅定向立委陳情。立法院教育委員會委員、民進黨籍立委張廖萬堅也改赴教育部門口接受陳情。

張廖萬堅表示，目前最有共識的修法就是淘汰不適任教師，不管是台家盟理事長謝國清提及的教評會教師代表比例過高、人本執行長馮喬蘭提到決議門檻要三分之二過高，立委們都有聽到，也看到全志盟發動的家長團體連署10萬份的民意心聲，教委會上午詢答，下午則會就大體進行討論，立委會審慎討論。

謝國清表示，汰除不適任教師是絕大多數人的共識，但現行教評會的教師代表占比過高，政院版降低非行政職教師代表占比到二分之一以下，以免除「師師相護」疑慮。馮喬蘭也表示，政院版草案仍保留高門檻的出席及表決各3分之2的比例，是閹割降低教師代表占比的美意，以教評會成員十九人為例，未兼行政的教師代表即使減為九人，但只要有七名教師委員缺席，就無法處理不適任教師，即使全員出席，只要七名教師委員反對，一樣無法汰除不適任教師，呼籲立委要降低如此不合理的決議高門檻。全志盟理事長吳福濱也痛批，數十年來無法解決不適任教師，汰除率竟然不到百分之零點零一，惡師不離開校園，受害學生一樣無法獲得安全，要求立委救救孩子們。

一位爸爸痛訴，他的孩子被老師侵犯，老師被依兒少法處罰，卻不能解聘，他想到可憐的孩子，真的很想以暴制暴；另一位家長也怒批，一位國小老師把學生拖到廁所脫褲子，受害學生多達3人，但這個加害老師卻可以笑著留在學校內，師師相護讓惡師無法無天。

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