處理不適任教師 南市教產工會︰可尋求專業外部調查輔導

2019-04-11 11:44

〔記者王涵平／台南報導〕處理不適任教師常遭議論「師師相護」，南市教育產業工會今辦研習，建議可尋求專業外部調查、輔導，避免學校護短之嫌。

南市教育局、南市教育產業工會、南市教師會及中小學校長協會分別在新東國中、南大附聰辦理兩場共4天的「學校如何面對不適任教師問題之調查、輔導實務研習」。

南市教育產業工會理事長侯俊良表示，外界談到處理不適任教師時常會和「師師相護」連結在一起，總認為不適任教師無法被處理，是因為教評會師師相護，所以在這次教師法修法，處理不適任教師時教評會的非兼行政或董事比例會受到相當的重視，甚至許多團體都大聲疾呼要盡速修法。

然而，目前學校處理不適任教師有一定的流程和完整的機制，重點在於如何啟動處理不適任教師的機制以及啟動後的運作，現階段除了大家熟知的教評會之外，各縣市教育局處另設有「教師專業審查會」（簡稱專審會），學校可以透過專審會的機制，透過專業的外部調查和輔導處理不適任教師，更能避免師師相護之嫌。

侯俊良強調，教師組織從不畏懼處理不適任教師，同時更進一步積極與台南市教育局、中小學校長協會共同面對不適任教師問題，絕大多數都有相關法令可以處理，只要學校行政端了解啟動機制，並審慎落實處理，不適任教師問題將得以妥善處理。

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