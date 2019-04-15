修法汰除不適任教師 民團互槓／全志盟盼改變師師相護 全教總憂成鬥爭工具

〔記者林曉雲／台北報導〕教師法修法擬改變教評會處理不適任教師的組成，引發教師團體和家長團體激烈對立，今均將赴立法院陳抗。家長團體強調，全國所有家長團體、教育團體及許多基層教師都支持行政院版本，「汰除不適任教師是絕大多數人共識」。但全國教師工會總聯合會及全國教育產業總工會砲轟政府惡修教師法，恐成學校清算鬥爭不聽話老師的工具。
全國家長教育志工聯盟理事長吳福濱強調，不適任教師長期難以淘汰，受害的是學生，政院勇於解決問題，提出教評會修法，希望「師師相護」情況有改變機會，立院、民進黨立委們如果受教師團體壓力而要翻盤、改變，是無視十萬份家長連署力挺政院版的民意，家長團體絕不能接受刪除「教師代表少於二分之一」的修法文字。
台灣家長教育聯盟理事長謝國清也表示，非教師代表千萬不可以少於二分之一，因為過去實際案例顯示，即使縣市專審會通過不適任教師解聘案，但回到學校教評會作終審時，教評會常常「師師相護」不通過解聘案，使不適任教師可繼續任教。他指出，按不適任教師處理程序，需先提到縣市專審會處理，專審會以教師為主要成員，專審會不通過，校長如何整老師？呼籲教師教學勿迴避社會監督。
全教總理事長張旭政則批這次修法假借強化不適任教師處理之名，擴增教師解聘、不續聘、資遣事由；並明文將大專教師未限期升等、違反教師評鑑列入資遣，有如將解聘教師權力倒退回到威權時代，由行政體系控制、獨攬大權情況。此外還修改教師請假規定，企圖片面破壞和教師組織協商的結果，基層教師普遍認為這次修法是在「清算鬥爭」教師。
全教產理事長黃耀南質疑，修法增加可將老師羅織入罪，進而解聘的規定，是要控制、奴化老師。例如教師法第十四條第十三款：行為違反法規，且違反教師專業倫理、學術倫理或損害教師職務之尊嚴，經學校查證屬實，有解聘及終身不得聘任為教師之必要。單這條就可解聘老師，但定義卻不明。他說，有奴性老師就有奴性學生，反對是為了捍衛培育孩子獨立思考的教育環境。
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