促轉會實現尋父願望！布農族人在六張犁亂葬崗找到父親遺骨

2019-04-30 19:27

〔記者陳鈺馥／台北報導〕六張犁白色恐怖亂葬崗首度發現原住民之墓！行政院促轉會昨日帶著一生從未見過父親、年逾68歲的受難者家屬伍金山，至台北市六張犁「戒嚴時期政治受難者墓園」尋父，當他看見刻著「伍保忠之墓」的石碑，激動地跪地向父親訴說「我要帶你回家！」

據了解，住在南投東埔部落布農族人伍金山是遺腹子，他透過促轉會實現尋父願望，為了與離開人間近70年的父親「見面」，昨日是他這輩子第一次到台北，親口告訴父親「爸爸我終於找到你了。」

促轉會發現，伍保忠在過去六張犁相關研究中被誤植為福佬人，檔案顯示「台灣民主自治同盟」台中大甲案的伍保忠，應該是南投布農族原住民。

據調查，伍保忠是1953年在羈押期間病逝，因死亡通知沒送到家中，無人認屍，便被隨意葬六張犁，是六張犁墓區曝光26年來，首位被發現原住民政治案件當事人。

今年初，同為東埔部落的牧師伍錐將一封陳情信交付給促轉會委員高天惠，促轉會更確認伍保忠、洪成、伍利3人是過去不曾被發現的戒嚴時期布農族政治案件受害者。

促轉會今日指出，在1952年時任警察的伍保忠，被懷疑參與叛亂組織遭到逮捕，於羈押時因病死亡。雖然因此判決不受理，但判決書上仍記載：「伍保忠於38年夏，經王三派（當地國校教員）誘惑參加台灣民主自治同盟。」

之後，委員高天惠帶著判決書、死亡證明等相關檔案，於今年4月12日代表促轉會到東埔部落，向受難者家屬說明案件經過及判決內容。

促轉會表示，這是伍金山第一次在檔案中看到病故父親的照片，也是第一次完整得知父親被捕後的遭遇，便不斷凝視著父親照片。

伍金山向促轉會提及，他父親被捕時自己尚未出生，後來母親改嫁，將他和哥哥過繼給人扶養，對於父親被捕原因、生死和滿腹的疑問，從來沒人能給他解答，只能在年長族人口語相談間，拼湊父親的形貌與經歷。

當他知道父親葬在六張犁後表示，「這麼多年，國家總算有人來告訴我們，到底發生什麼事。」

昨日他順利見到父親之墓後，伍金山也表達「希望儘快將父親的遺骨帶回部落安葬」，透過完整葬禮，讓部落族人都知道伍保忠回家了，以及平反父親的罪名。

對此，促轉會主委楊翠表示，促轉會將洽詢管理單位如何申請遺骨返還，並盡力協助，同時研議為伍保忠平反的方案。

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