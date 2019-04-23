獨立建國必讀！陳其邁推薦《革命之夏》好書

2019-04-23 23:16

〔記者陳鈺馥／台北報導〕今天是世界閱讀日，行政院副院長陳其邁今日在臉書發文推薦《革命之夏》、《帝國與料理》兩本好書，他認為《革命之夏》帶出建國過程中，各殖民州的考量、矛盾與衝突，美國獨立戰爭如何達成最後勝利，有很多值得台灣參考地方，關心「台灣前途」朋友一定要看。

陳其邁更以「國瑜體」發表5點聲明強調，「第一，我很感謝一路以來支持鼓勵我閱讀的海內外朋友，對我的書房總重量貢獻良多。」

並幽默指出，「第二，在擔任『腹閣揆』的這段時間裡，我深刻體會到只有多唸書，國家才會更好，只有國家能夠改變，我才能夠真正的從『腹閣揆』變成副閣揆，用知識取代熱量。」

陳其邁表示，「第三，針對2019年的世界閱讀日，我沒有辦法不向大家推薦兩本好書：《革命之夏》、《帝國與料理》。第一本是兩百年前的戰神大集合；第二本意圖使人長知識，也跟漲食慾。」

他談及，「第四，長期以來大家越來越依靠手機閱讀，離紙本書籍，已越來越遠，所以台灣的閱讀改革刻不容緩。希望全體國人體察紙本書的美，並重視帶書通勤的健身效果。」

最後強調，「第五，我生在台灣、長在台灣，將來也會讀在台灣、買在台灣，對於中華民國的發展與守護，我不計個人得失榮辱願意負起責任，只希望能夠多讀、多買幾本書，支持出版業也支持好作品。」

促轉會也應景推薦轉型正義相關好書

此外，行政院促轉會今日也應景推薦3本與轉型正義相關好書，分別為《人權之路－台灣民主人權回顧》、《自由遺產：台灣228、白恐紀念地故事》、《記憶與遺忘的鬥爭：臺灣轉型正義階段報告》。

促轉會表示，這些書籍綜合整理台灣過去的重大人權事件，包含完整的事件細節與記憶地點，當然台灣轉型正義相關書籍，絕對不只如此，「閱讀，讓我們更認識歷史、反省現在」。

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