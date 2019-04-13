林宅血案可望解密 促轉會盼給國人交待

2019-04-13 12:45

〔記者李欣芳／台北報導〕國安局將林宅血案、陳文成命案、美麗島事件等非屬國家情報的政治迫害案件列為「永久機密」引發爭議，在蔡英文總統昨指示儘速研處國安局檔案解密爭議後，林宅血案等檔案可望解密公諸於世，促轉會今天中午表示，促轉會正進行相關調查工作，期待這批檔案的解降密檢討能儘速完成，協助該會釐清真相，給家屬與外界交代。

促轉會中午在官方臉書表示，針對林宅血案、陳文成命案等社會重大矚目案件，政府過去進行的幾次調查，仍然沒能回應外界的某些質疑，而從2000年開始啟動的幾波政治檔案徵集，這些檔案也從未被揭露過。

促轉會指出，2017年底促轉條例通過後，檔案局啟動的第6波徵集，才發現這批檔案，雖然囿於機關間對法律競合的解釋不一，過去調用檔案過程遇到困難，但如今國安會在總統指示下參與協調，展現政府一體要面對歷史的意志。

促轉會表示，促轉會正在這些基礎上重新進行調查工作，期待這批檔案的解降密檢討能儘速完成，協助我們釐清真相，給家屬與外界交代。

立法院司法及法制委員會9日審查「政治檔案條例草案」，民進黨立委段宜康質詢時砲轟國安局將林宅血案、陳文成命案、美麗島事件等非屬國家情報的政治迫害案件列為「永久機密」，不讓促轉會調閱。

總統府發言人黃重諺昨表示，實現轉型正義與守護國家安全都是蔡總統就任後最重要的任務與承諾，兩者間並無必然衝突，總統非常關切近日有關國安局檔案的解密爭議，並指示總統府秘書長陳菊、國家安全會議秘書長李大維，隨即召集相關部門研議後續處理事宜。

總統府表明在蔡總統指示下，國安局的上級機關國安會將依據「國家機密保護法」及「促進轉型正義條例」等法律規定，督導國安局逐案重新檢視檔案的機密等級與保密期限，在兼顧轉型正義及國家安全的前提下，經過近40年時空環境變遷後能夠解密的檔案，將依法予以適當處理。

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