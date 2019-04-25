促轉會主委新人事？楊翠：沒聽到任何消息

2019-04-25 13:20

〔記者陳鈺馥／台北報導〕前促轉會主委黃煌雄去年10月請辭下台，主委一職由專任委員楊翠暫代至今，針對懸缺已久的促轉會主委人事，促轉會代理主委楊翠今日接受廣播訪問表示，「沒有聽到任何消息」，她個人也沒有被政院告知「有沒有找到人或未來處置」。

楊翠談及，她非常能理解，政院在找人上面的困難，而人事是屬於政院職權，不是促轉會工作，困難在於促轉會處於尷尬狀態，一方面被罵說「東廠」，另一方面是促轉會連向國安局調取資料「都這麼困難」，怎麼會是東廠。

楊翠表示，連要調資料和檔案都這麼困難，沒有檔案也難以解讀歷史及釐清責任，這處於一種弔詭，社會有很多誤解，又有很多負面標籤，另一方面促轉會工作會面臨「左衝右突」，在夾縫當中尋找光隙、可能性，所以政院找人上是很困難的。

楊翠說，去年她答應接專任委員之前，知道轉型正義工作很困難，因為台灣太晚才開始做，沒想到接了開始做，才知道比原先想像更困難，最困難是地方是讓社會知道「世界有80幾個國家都在做轉型正義」。

楊翠談及，一個國家從威權體制真正走到民主憲政秩序，轉型正義是必須要做的，社會溝通方式和了解方式這點是非常困難，過去威權統治時期，黨政軍是揉在一起千絲萬縷的線團，要釐清一件事，都會牽動當時黨政軍系統。

楊翠指出，當時執政黨現在還在，要釐清當時執政黨會被當成在清算，很容易被偷換概念說成是政黨鬥爭，許多機關也不理解為何要做這些事。

她分析，這社會有兩種期待是衝突的，關心轉型正義、人權議題、歷史真相的人，高度期待促轉會能全部完成任務，認為若沒做到就是失敗的。

另一種人是「動輒得咎」，即便只是去要資料和過去文件，也有人希望促轉會什麼都不要動，認為一件都不能做，所以需要社會溝通，讓民眾能夠理解做這些事情是必要的，做這些事情會有短暫的痛，只有堅持去做這些事情，過去才能真正過去。

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