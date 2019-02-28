促轉會成立後首迎228 楊翠：和解那一日很快就會到來

2019-02-28 19:32

〔即時新聞／綜合報導〕行政院促進轉型正義委員會今天迎來成立後第一個228，代理主委楊翠以影片介紹228受難家屬阮美姝的故事，表示社會的關心和理解，可以成為阮美姝勇敢站出來為228平反打拚的動力。

促轉會臉書粉絲專頁今（28）日發出一段影片，楊翠介紹阮美姝剛結婚，在1947年2月28日過後，回娘家探視生病臥床的父親，也是時任《台灣新民報》總經理阮朝日。她卻親眼看著爸爸被便衣警察帶走，一去無回。

此後，阮美姝不斷奔走各地認屍，其母也因為阮朝日的消失，好幾次鬧自殺。直到阮美姝60幾歲，父親在戶口上登記的仍是「失蹤」而非「死亡」。阮美姝於2016年過世，失去父親的痛，讓她痛苦一輩子。

楊翠表示，228受難家屬的痛，不可能隨時間過去就消失，但是社會的關心和理解，都變成阮美姝晚年可以勇敢站出來為228平反打拚的動力。楊翠說，「咱每一個人，都可以是日光，和解的那一日，很快就會到來。」

她補充，促轉會選在昨天進行第一批比較大量的228受難者有罪判決的撤銷公告，共還給1056位政治受難者清白，也給家屬溫暖和關懷。同時，楊翠盼社會大眾可以透過促轉會的工作，更加了解歷史，有同情和同理心，共同追求社會的和解。

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