楊翠：促轉會挺過來了 將一一實踐任務

2019-02-28 20:33

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院促轉會代理主委楊翠今晚在共生音樂節演講表示，促轉會在成立後歷經風雨，有人問說促轉會是不是倒趴在地了，確實有收到許許多多惡意，但促轉會挺過來了，絕對不會放棄，不僅會一一實踐促轉條例賦予的任務，今年也會進行更多社會對話和溝通。

楊翠指出，她這次以促轉會代理主委身分上台短講，以前是以學者或受難者家屬身分參與，但無論身分是什麼，內在都是一樣的，一樣秉持初衷推動轉型正義的工作。

楊翠提及，第一屆共生音樂節主標語是「青年超克未來」，這個標語非常有意義，代表青年在台灣社會搭起像磁鐵一樣的平台，每一屆共生音樂節都有許多跨族群、跨性別、跨議題的社會工作者，與關心這些議題的民眾，聚集在此對話。

楊翠認為，這個磁吸平台可以跨越世代、跨越省籍，甚至是加害者及被害者、國族想像，在台灣主體的基礎上，共同思考我們的未來。而促轉會去年5月成立以來，秉持一樣理念態度，了解台灣是存在差異的社會，這種分歧才是台灣最動人的地方。

楊翠強調，台灣不是一言堂，台灣是有不同意見的社會，雖然歧異分散存在，過去曾經造成某些傷痛，但她懷抱樂觀地認為，如果台灣社會願意正式傷痛的歷史過去，就可以共同撫平現在的疼痛和傷疤。

「傷痛記憶也可以成為我們的資產！」楊翠表示，促轉會成立以來，一直在做面對歧異歷史及撫平歷史傷痛的工作，在促轉會四大工作任務上，在歷史真相部分，希望能徵集機關和政黨的政治檔案，因為若沒歷史檔案，要如何去談歷史真相。但事實上，台灣還有很多檔案都還沒有開放，促轉會積極在做檔案開放及徵集，要找出歷史真相。

楊翠也說，過去9個月來截至昨天為止，總共進行三波刑事有罪判決公告撤銷，已撤銷3800多名政治受難者罪名，公共空間的威權象徵部分，去年也已經完成清查，未來要進行相關討論和研究。

楊翠談及，促轉會有「重建社會信任組」在做政治創傷療癒的工作，台灣到現在為止，沒有一處政治創傷療癒中心，甚至連「政治創傷療癒」的概念都沒有推廣出去。很多人以為事情過去，人就沒有傷痛，但並非是這樣，若不去正視傷痛，傷痛會一直包覆在表面看不見的內在，只要將它打開撫觸它、療癒它，台灣社會才能慢慢走向和解。

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