獨家》沒人肯接燙手山芋 行政院找不到人接促轉會主委

2019-04-24 20:50

〔記者陳鈺馥／台北報導〕前促轉會主委黃煌雄去年10月6日請辭下台已逾半年，另由專任委員楊翠兼代理主委至今。據透露，政院這6個月來，尋覓促轉會主委人選到處碰壁，沒人肯接燙手山芋，若再找不到人，官方傾向讓楊翠代理到機關任務結束。

據悉，雖然促轉會主委人選難產，促轉會轄下4大小組任務執行無礙，近期決定將在促轉會成立一週年當天的5月31日，在台大醫院國際會議中心舉辦「第3波刑事有罪判決撤銷公告儀式」，將一次把已領過國家補償或賠償、前幾波尚未撤銷有罪罪名的二二八事件、白色恐怖受難者，其有罪判決予以平反。

知情官員表示，「中央選舉委員會組織法」規定主委出缺，政院3個月內須提人選，提名作業才會迅速送至國會審查，「促進轉型正義條例」則沒規定，較無時程壓力，但促轉會任務特殊，主委提名人選未來在國會人事同意權審查時，將面臨被國民黨貼標籤的汙名羞辱，導致有意願的人選難尋。

據了解，政院有洽詢學術界等人士，對方均表達沒意願，加上促轉會機關任期2年，目前只剩1年多，若明年閣揆未宣布延長1年，等於促轉會將走入歷史，為避免選前衍生太多風波，也的確找不到人，官方傾向讓楊翠繼續代理。

政院發言人谷辣斯‧尤達卡（Kolas Yotaka）今日受訪則表示，找到合適的人並不容易，目前沒找到合適人選，合適的人也須當事人有意願，還沒有要提名促轉會主委人選，而NCC主委人選仍在徵詢中。

此外，促轉會統計，去年5月底成立至今，依「促進轉型正義條例」規定，已進行3批撤銷公告作業，共計公告撤銷3831筆刑事有罪判決，現已新比對出550件依法應予撤銷的刑事有罪判決。

促轉會委員指出，並非每件獲得「二二八事件處理及賠償條例」、「戒嚴時期不當叛亂暨匪諜審判案件補償條例」與「戒嚴時期人民受損權利回復條例」補償或賠償當事人，都「曾受有罪判決」，有些是沒判決的，曾受有罪判決估約6千件，5月底要撤銷的是前幾波尚未撤銷有罪判決的政治案件。

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