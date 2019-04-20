獨家》促轉會查「東吳政治系事件」 國民黨「春風會報」主導迫害

2019-04-20 10:07

〔記者陳鈺馥／台北報導〕前總統府國策顧問、民進黨創黨秘書長黃爾璇今年2月辭世，他在1983年擔任東吳大學政治系副教授時，遭校方無預警解聘，家屬長年懷疑是被政治迫害，遂在總統蔡英文出席喪禮時陳情，總統府轉達促轉會協助調查「東吳政治系事件」真相。據調查，「解聘黃爾璇」是由教育部偕情治單位主導，為國民黨政府成立的「春風會報」協調黨政軍系統進行監控及迫害。

促轉會今年3月13日正式立案調查，首先聯繫上黃爾璇之女黃芳儀，檢視黃生前留存的筆記、日記、手稿及文章等資料，追查案發時社會情勢及蛛絲馬跡。

並釐清黃爾璇人際網絡，促轉會近期訪談黃爾璇同僚、親友，得知黃爾璇被解聘前後動態，及外界所不知道資訊；另一方面，儘管家屬對政治介入校園多有揣測，促轉會從政治檔案下手，在浩瀚歷史檔案文件中，找出國民黨政府對黃爾璇實施監控的證據。

促轉會初步發現，1983年東吳大學解聘政治系專任副教授黃爾璇一案，確實與情治單位和國民黨介入有關，當年負責監控大專院校的黨政、情治系統，認定黃爾璇「言行偏激、煽惑學生」，迫使東吳大學將其解聘。

此外，促轉會訪談黃爾璇當年的東吳大學同事查出，1983年6月底，東吳校長端木愷曾經致函給黃爾璇，聲稱「全國各大學政治系皆為單班，且該系學生出路困難、學生數量不足，應縮減班級和師資」，遂將黃員解聘。

受訪者也告訴促轉會親身經歷，談及當年調查局、人二系統、軍訓教官系統，和國民黨、知識青年黨部、青工會都涉入大專院校內部的政治偵防工作。

弔詭的是，案發後東吳政治系隨即自雙班縮減為1班，而後又恢復雙班。對此，促轉會指出，這形同解聘理由不復存在，由於增減班級數需要經教育部核定，合理推測教育部也有參與本案。

促轉會分析，「解聘黃爾璇」應是由教育部偕情治單位主導，並由東吳大學執行；促轉會更從檔案局第6波徵集檔案中發現，留存的檔案資料可證明受訪者、外界推測為真。

促轉會查出，1970年代初期，由保釣運動引發的學潮引起國民黨政府警惕，為更有效監控國內公私立大專院校，在國家安全局協調下，政府進一步整合校園內的黨政軍系統。

在黨組織方面，包含知青黨部、救國團、中六組、青工會、社工會；政府單位有教育部、教育廳、調查局及警政署；軍方系統包含警總、軍訓教官。

促轉會強調，國民黨政府於1971年成立全國性的校園安全會報「春風會報」，負責彙整情資和決策，又結合教職員和調查局雇員組成「校園安定小組」接受春風會報指揮，積極在師生中佈建，打擊校園中的各式威脅。

據調查，解聘黃爾璇是由「春風會報」協調而成，當年黃的言行受嚴密監控。在1983年上半年會議紀錄可知，相關「抓耙子」單位稱黃爾璇「言行欠妥」，是「煽動學生及參與不當活動」的偏激教師，當局顧忌黃出馬角逐系主任、替學生會長候選人助選，會影響東吳的發展。

檔案也提及，黃爾璇被解聘是校園監控系統的「工作成果」，包含1983年「校園安定工作會報執行情形與成果報告」、1984年「大專院校安定狀況研析」、「校園安定工作會報執行情形與成果報告」等機密報告，皆把「協調東吳大學停聘黃爾璇」一案，列入重要工作成果。

黨國迫害不僅於此，當黃被解聘後，他去其他學校申請教職，國民黨當局也會進一步協調其他學校，封殺黃爾璇的任教機會。

促轉會委員指出，透過調查促轉會得以發現「春風會報」及各校「校園安定小組」機制，在威權統治時期，黃爾璇絕非唯一的受害者，後續將深入調查，釐清昔日政府監控校園、侵害人權的圖像。

委員強調，無論是透過救國團系統、知青黨部、青工會，國民黨高度參與昔日大專院校的監控活動，並以「準政府機關」身分出席各種秘密會議，更參與決策和分工。期待國民黨能正視過往侵害人權、違反自由民主憲政的史實，不要再做阻擾台灣社會反省錯誤，及追求和解的絆腳石。

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