苗駁斥「苗博雅條款」 不滿政治流言進化變報導

2019-04-30 15:18

〔記者郭安家／台北報導〕有週刊報導，民進黨提名策略小組為求總統與立委勝選，將禮讓時代力量現有3席區域立委，會要求小黨參選者簽「不選下屆議員切結書」，堪稱「苗博雅條款」。台北市議員苗博雅寫臉書駁斥，民進黨過去沒禮讓她，這是事實，但地方一直有人放流言「上次禮讓苗博雅選立委，這次還出來選議員」影射她忘恩負義，政治一定要搞這麼黑嗎？

苗博雅指，週刊報導「上次立委選舉民進黨禮讓苗博雅，苗去年參選議員，擠掉兩位民進黨議員」；這就是移花接木的假消息，2016年立委選舉，民進黨在文山區禮讓並大力支持的一直是無黨籍議員李慶元，不是她。這是很清楚事實，當時的報導在網路上隨便查都還有，google花1分鐘查證，就知道是假內容，竟可登在週刊上，真的是沒有下限。

苗博雅說明，她要特別澄清，是因去年議員選舉，一直有人在放流言「上次禮讓苗博雅選立委，這次還出來選議員」，造謠影射她忘恩負義，花了她好多時間澄清，她忍了許久，從不回嘴還擊，換來卻是流言進化為「立委禮讓苗博雅，苗博雅還害兩個民進黨議員落選」，且耳語進化到網路新聞、週刊新聞，若繼續姑息，不知下次又要捏造什麼事情。

苗博雅說，當時真正被民進黨禮讓的立委候選人，是李慶元、親民黨議員黃珊珊，這屆都繼續競選連任；若真要說有什麼條款，是李慶元條款、黃珊珊條款，絕對不是苗博雅條款。苗說，「平時放消息搞我，為了共同的理念、為了大局，我也就忍了；但得寸進尺、暗箭傷人，我絕對不會默默接受。如果不更正，我會用司法途徑找出是誰該負責！」

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