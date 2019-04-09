9北市議員跨黨派組性平連線 網友看名單嚇歪：有恰吉？

2019-04-09 00:10

〔即時新聞／綜合報導〕網紅「呱吉」邱威傑等9位北市議員組成跨黨派的「台北市議會促進性別平等連線」，關心性別平等議題和教育，也監督北市府在5月24日前做好合法同志婚姻登記準備；網友驚見民進黨王世堅和國民黨戴錫欽也在連線名單內，直呼「居然有恰吉」、「能湊到他們兩個實在讓人感動，呱吉加油」。

「台北市議會促進性別平等連線」有9位跨黨派議員擔任共同發起人，包括無黨籍邱威傑，時代力量林穎孟、林亮君、黃郁芬，社民黨苗博雅，民進黨王閔生、吳沛憶、王世堅和國民黨戴錫欽。

網友看到王世堅和戴錫欽也在名單中，相當吃驚，「先恭喜連線團體成立！但是咦咦咦呱吉和恰吉，雙吉連線？」、「居然成功的收服了王世堅」、「其實除了恰吉跟那個國民黨的，其他會支持我一點都不意外」，並叮嚀邱威傑要好好「監督他們」，持續觀察兩人後續的言論和行為。

邱威傑對此解釋，王世堅與戴錫欽加入連署也令他們感到驚訝，因兩人都曾發表一些不友善的言論，經過實地拜訪兩位後，戴錫欽認為這是過去外界對他的誤解，因為10年前他曾參加同志遊行；王世堅辦公室則表示王議員已經在觀點上有所改變。

邱威傑說，成立連線就該開大門、走大路，若能有更多一同努力的夥伴，就沒有拒人於外的理由，「我願意站在信任彼此的前提下，大家先一起合作。如果日後我們發現彼此的確理念不合，我們也會好聚好散啦。」

王世堅2017年於「大港開場」曾與滅火器同台，並表示人生有太多未知事務，應活到老、學到老，「我不但會尊重每一位同志的人權，我跟大家保證，只要有任何人敢侵犯同志的人權，必須踏過我的屍體，over my dead body！」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/