郭董拿馬政府時期資料開罵蔡政府 她酸：好傻好天真

2019-04-21 20:13

〔即時新聞／綜合報導〕郭台銘今（21）日發文宣稱農委會主委陳吉仲說台灣每天至少160萬人吃不飽，陳吉仲隨即出面澄清，反指郭董恐是舊資料「移花接木」弄錯事實，社民黨台北市議員苗博雅也援引郭台銘粉專昨（20）日發起的爭議投票，狠酸郭「張飛打岳飛，好傻好天真」、「穿越時空，好壞好故意」，提醒「經商不能看假新聞，治國更不能！」

苗博雅今（21）日發文表示，治國不能靠假新聞，提醒郭台銘「總統參選人」千萬別不懂裝懂。她指出，4月18日發生地震，郭董看了假新聞，跑到松仁路，在媒體簇擁下視察沒有裂開的柏油路。苗博雅看到消息，想說或許郭董只是恰巧在附近，意外被假消息騙到而已，但今天看了郭董臉書最新文章，發現接收移花接木的假資訊，似乎是郭董的不良習慣。

郭台銘今發出的文章寫道：「農委會主委陳吉仲親口說，現在台灣每天至少有160萬人吃不飽，而且還比10年前成長兩倍。每100人就有7個人吃不飽。」苗認為，郭董試圖以這份資料，佐證蔡政府底下有160萬人民淪落到「吃不飽」的境遇，但這份資料其實是2013年馬政府執政時期的學界調查報告，當時是以資源分配不均為題，估計國內有約160萬人「熱量攝取不足」，而這筆數據比2003年高出2倍。

苗博雅批評，郭董此番論述「張飛打岳飛，好傻好天真」，該資料主要探討糧食供應安全及糧食分配問題，而熱量攝取不足，不等於「窮到買不起食物」，不宜拿來當作經濟發展的指標；郭所推崇的中共，糧食安全指標在113國中排名46，輸給一大票民主國家，若要用糧食安全論政經濟發展不佳，張飛打岳飛，建議郭董至少先打習大大。

另外，郭董「穿越時空，好壞好故意」，這份資料是國民黨執政時期的資料，那選民為何還要再投給國民黨？苗博雅表示，郭台銘身為一名成功資本家，應該清楚，做決策時，不能基於錯誤資訊或錯誤推論，「經商移花接木，賠掉的是自己的錢和員工的生計；治國移花接木，賠掉的是2400萬人的未來！」

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