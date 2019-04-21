回擊郭台銘 蔡英文：參加區域經濟合作的鑰匙在自己手上

2019-04-21 18:25

〔記者楊淳卉／台北報導〕表態投入國民黨總統初選的鴻海董事長郭台銘今於臉書批「民進黨的民主是衝向戰爭與貧窮的假民主」，並說「台灣參加區域經濟合作的鑰匙就是在北京」。對此，總統蔡英文稍早於臉書回擊表示，鑰匙有兩種功能，一種用來把門打開，一種用來把門鎖上，而參加區域經濟合作的鑰匙在自己手上。

郭台銘今於臉書發文指出，民進黨認定我們與中國大陸是敵人，所以唯一的相處之道就是升高對立，所以他們認不清現實，台灣參加區域經濟合作的鑰匙就是在北京」，否則，以蔡英文總統所自豪與美國如此親密又高度友善的關係，為什麼華盛頓沒有為我們解開參加經濟合作的僵局？

蔡英文表示，過去國民黨執政，把鑰匙交給北京，把自己關在一個市場裡，把雞蛋放在同個籃子，結果就是低薪、低競爭力，馬總統卸任前，台灣經濟還曾負成長。

蔡英文說，她執政後，經濟成長率變正的，最高還曾經連4季破3%。就是因為，這三年來，我把台灣帶回世界，把台灣當中心，向世界佈局。

蔡英文表示，中國的壓力一直都在，但我們一直很努力。我們跟歐盟、印尼等許多國際夥伴，完成投資保障的雙邊協定，也持續爭取加入CPTPP等多邊經貿協定。這些都是大家一起努力的成果。

蔡英文指出，現在，東協台商的前1000大，總營收達到3兆6000億元。國際上最重要的企業也紛紛來台灣投資，台商回流更大幅增加。「分散風險」是經濟學的ABC，郭董事長也知道要跑去美國投資，所以與其說這麼多，不如加入我們佈局全球、投資台灣的行列。

此外，郭台銘發文還指台灣有越來越多人吃不飽，且農委會主委陳吉仲親口說，「現在台灣每天至少有160萬人吃不飽，比10年前成長2倍」，對此，陳吉仲今反駁，郭台銘恐是舊資料「移花接木」弄錯事實。

蔡英文也指出，就像郭董事長自己說的，扭曲發言者原意去做政治操作，就是民粹。陳吉仲在全國農業會議的談話，指的是「糧食供應安全」的問題，引用數據是馬政府時期的最新統計。目的很簡單，在於凸顯「糧食分配不均」跟「提出解決方案」。

蔡英文說，她執政後，提出解決方案，結合民間資源，擴大辦理食物銀行，也提供各種糧食援助計劃，包括提供米、水果及其他食物供應站。我們也調升基本工資，替民眾減稅，在追求經濟成長的同時，兼顧公平分配，照顧百姓。

蔡英文說，郭董事長把數據移花接木，來指控政府總體經濟表現不如過去。移花接木的事，如果發生在你的公司，相信你一定無法接受。自己無法接受的東西，卻拿來指控別人，「我要嚴正地說，政治沒有那麼low。」

蔡英文說，最後，她要強調的是：民主，就是民主，我們要堅守的就是民主價值，同時，我們也會認真拚經濟。她並再度詢問郭台銘，「好了，我回答完問題了。郭董事長，你還沒回答我的問題，我的問題是：中國式的民主，讓新疆再教育營裡的民眾有飯吃，長期被監禁的劉曉波也有飯吃，中國無數被監控、隨時被失蹤的異議人士也有飯吃，但是你真的認為，這是台灣人民吃得下去的飯嗎？」

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