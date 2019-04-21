不怕中國打壓 蔡英文：台灣經濟、外交及國防皆實質提升

2019-04-21 17:11

〔記者李立法／屏東報導〕總統蔡英文今天回故鄉屏東尋求鄉親支持，強調面對中國的文攻武嚇及全面打壓，台灣沒有屈服，而且不論是在經濟、外交或國防實力上皆獲得實質提升，國軍絕對有能力守護台灣的民主，她絕不接受中國的「一國二制」，並將持續推動改革，希望鄉親做她的後盾。

蔡英文今天下午到里港鄉參拜雙慈宮時向在場鄉親表示，在她2016接任總統前，台灣的經濟呈現負成長，2017年台灣經濟成長率為3%，2018年2.65%，今年爆發中美貿易戰，世界各國皆受影響， 國際貨幣基金（IMF）唯獨看好台灣經濟成長率，代表台灣面對國際變局的應變能力受到肯定。

蔡英文還說，中國雖不斷打壓台灣外交空間，但世界各國都喜歡和台灣合作 ，為台灣在國際發聲，不僅外資加碼投資台灣，今年到目前為止台商回流投資金額更超過1300億元，創造1萬2千多個工作機會，這是因為台灣的人才品質最好，治安也十分穩定，才能吸引廠商投資。

蔡英文同時強調，台灣國防實力近年來不斷提升，國軍士氣高昂，絕對有能力守護台灣的民主，鄉親如果聽到刻意貶損國軍形象的言論，一定要替國軍說句公道話。

蔡英文指出，她因為推動改革得罪許多人，所以去年選得很辛苦，但改革的結果可以讓下一個世代多一些資源及機會，這是應該要做的事，她會持續推動，希望鄉親支持她。

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