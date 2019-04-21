58歲韓粉絕食苦求韓國瑜參選總統......但跑錯地方

2019-04-21 17:57

〔記者葛祐豪／高雄報導〕求韓國瑜選總統，58歲楊姓韓粉今天到高雄市政府四維行政中心前絕食抗議，身上並掛著「絕食請求韓市長選總統」、「國民黨黑箱作業，卡死韓市長」，駐衛警則柔性勸說。不過，韓國瑜的市長辦公室目前已移到鳳山行政中心，楊姓韓粉可能跑錯地方。

一位楊姓網友在「韓國瑜鐵粉後援會」貼出照片，是他坐在高雄市政府四維行政中心前靜坐，身上牌子寫著「國民黨黑箱作業卡死韓市長」、「絕食請求韓市長選總統」。

經查，這位韓粉是58歲的楊姓建築工，他希望韓國瑜能出來選總，統救台灣，對於絕食舉動，他認為絕食3天也不會死，但韓國瑜如果不選總統，台灣恐怕完蛋了。

楊姓韓粉是向老闆請假3天，到市府靜坐絕食，他表示將不吃、不睡、只喝水，如果韓國瑜宣布選或不選，他就會離去。

高雄市政府駐衛警原本要驅離楊姓民眾，但因未構成3人以上未經申請違反集會遊行法，因此先柔性勸說，經過安檢，楊男並未攜帶違禁品，警方仍將持續注意。

不過，韓國瑜已將高雄市長辦公室，移到鳳山行政中心，韓國瑜大部分時間都在鳳山辦公，楊姓韓粉絕食可能跑錯地方。

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