兌現柯P認同卡承諾公開中共官員會面？ 柯文哲語塞：聽無

2019-04-10 20:23

〔記者郭安家／台北報導〕中國上海市台辦主任李文輝明天將至台北市政府拜訪台北市長柯文哲，洽談台北、上海雙城論壇。台北市議員苗博雅今下午於議會市長施政報告問，柯與李對談過程，是否比照柯P認同卡主張行程登錄、會議記錄上網公開？不公開不會勉強。豈料，柯語塞說「我們會議記錄好像，會議記錄如果有正式會議紀錄」，還回「聽不懂」。

台北市政府秘書長張哲揚立刻上備詢台回應，目前協商過程不公開，若雙城論壇行程確定以後會公開；至於不公開理由？他說，兩邊協商過程中，哪個局處談什麼項目都在協商過程裡面，但確定以後會公開。苗博雅回說，所以公開的原則不適用跟中共磋商階段？張回應不是，協商過程中，有的還沒有定案，按照國際慣例是不會公開。

苗博雅指出，柯文哲推出柯P認同卡，其中有兩項承諾，包括市長、各局處首長行程上網登錄，台北市都市計畫委員會、環評會等會議紀錄上網公布，這是柯P認同卡很重要的公開透明原則，苗好奇此原則是否適用與中國的交流？

對此，柯文哲始終不願鬆口是或不是，推說政風處有行程登錄，且最近有修訂。苗博雅再問是否適用與中方會晤？並要求柯承諾，比照柯Ｐ認同卡，秉持公開透明原則，與中共官方代表會晤，行程事前上網公開登錄、會議記錄事後上網公開。但柯沒回正面回應，語塞說「我們會議記錄好像，會議記錄如果有正式會議紀錄」，還回「聽不懂」。

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