韓流發威！鬧區再倒2間名店 高雄人：只是冰山一角

2019-04-30 14:39

〔即時新聞／綜合報導〕全台首創自助吃到飽的「可利亞」餐廳高雄博愛分店2月租約到期後歇業，陪伴高雄人至少20年以上的高雄火車站前「光南大批發」生活賣場也將在本月底結束營業。又有臉書粉專透露，三多中山「輕井澤鍋物」和民權中山「Johnson按摩椅」也悄悄歇業，但這只是冰山一角。

經常討論高雄時事議題的臉書粉專「Takau 打狗幫」29日PO文指出，外地人以為只有高雄火車站前的光南收攤？只有博愛可利亞退租嗎？29日經過三多中山「輕井澤鍋物」、民權中山「Johnson按摩椅」停紅綠燈時順手拍下來，而這只是冰山一角。

「Takau 打狗幫」說，高雄在地記者或高雄的朋友們，有空去新興區、苓雅區的要道上晃晃，保證徹底感受到「韓倒」的魅力。

「Takau 打狗幫」批評，「高雄發大財了嗎？還是韓導發大財了呢？高雄倒店潮，能撈就撈能混就混，以造神新聞掩蓋的真相。」他PO出的兩張照片顯示，三多中山「輕井澤鍋物」和民權中山「Johnson按摩椅」都已經將招牌拆掉，只剩下斗大的招租看板。

許多網友也感慨，「去年選前民進黨時期都還沒那麼慘」、「投他票都去跳愛河啦」、「很蕭條～剛從市區回來」、「還是有一堆人拱酸宗痛」、「誰叫苓雅區新新興區自己要選韓倒的呢？全部倒光教訓自己啊」。

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