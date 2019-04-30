沒向韓國瑜道歉！ 蔡正元駁斥：《中時》報導亂講

2019-04-30 10:37

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜昨天公布競選帳目，並強調前立委蔡正元資訊錯誤，欠他一個道歉，蔡正元受訪表示，願意為了沒先跟韓國瑜知會表達歉意。對此，蔡正元說，有些媒體報導他「道歉了」是亂講，他是針對沒有事前向韓知會，才會表達歉意。

蔡正元接受網路節目《RJ流理台》時表示，國民黨黨主席吳敦義在辛苦的時候不是沒幫韓國瑜忙，吳有找很多親朋好友捐款給韓國瑜，只不過帳面上看不出來捐款的介紹人是誰，韓國瑜誤解是有一筆4000萬捐款。

對於他向韓國瑜道歉的說法，蔡正元駁斥，《中時電子報》報導「抹黑韓國瑜收4000萬 蔡正元道歉了」是亂講，黨提名的候選人和黨主席拿錢叫做抹黑嗎？天經地義、理所當然的，黨主席介紹人去捐款也是理所當然，那捐款有沒有4000萬就要自己統計。

蔡正元說，他道歉是因為韓國瑜稱他是「老朋友」，但他沒有連絡管道，不方便事前向韓查證，原意只是要幫吳敦義說幾句好話，沒有要給韓添麻煩的意思，但是媒體衝來問，沒有心理準備，所以突然講出比較激動的話，給韓帶來困擾，以「老朋友」對「老朋友」的立場，總是表達歉意，理所當然。

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