選舉支出破億元 韓國瑜：1瓶礦泉水是1種理念

2019-04-30 11:06

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜選舉支出破億元，與選舉期間的「一瓶礦泉水」落差極大，引起議論，韓國瑜今表示，選舉經費多用在文宣，宣傳自己理念，一瓶礦泉水是一種理念，希望能帶來更嶄新的政治文化呈現。

韓國瑜指出，競選經費因為還在監察院審理，事實上不便多談，但只能說大部分用在文宣，宣傳自己的理念、想法，也要非常感謝基層小市民、海內外許多朋友願意幫助韓國瑜。

對於一瓶礦泉水，韓國瑜說明過去選舉常辦流水席，再來便當、珍珠奶茶、炒米粉、豬血湯等，大家都已經習慣，但是今天在高雄不想這樣，希望能帶來更嶄新的政治文化呈現。

所以，他要求所有來參加韓國瑜活動的，現場都是一瓶礦泉水，很多人重視「三山造勢」，其實，其他各種還有幾十場造勢，或者有些議員邀請場合，他都只有一個條件，只能有一瓶礦泉水，如果有其他東西在，對不起、他不參加。

韓國瑜強調，他覺得這個就是所謂一瓶礦泉水的概念，希望大家未來對政治人物、政黨在投票的時候，是從裡念上去分析，不是從物質基礎。

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