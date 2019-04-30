大法官釋字期限將至 性別團體要求通過行政院版草案

2019-04-30 12:54

〔記者蘇芳禾／台北報導〕司法院釋字第748號解釋5月24日期限將至，由多個團體組成的婚姻平權大平台今天赴立法院外召開記者會，台灣守護民主平台理事宋承恩直言，公投是要求在「民法」以外以其他法律讓同志可以結婚。現在反同方反對政院所提出來的特別法，只是在否定當初口口聲聲所說的公投結果。同志家長Jovi則是泣不成聲的說，她生小孩時血崩昏迷，小孩手術病危，太太卻無法簽自己小孩的手術同意書。她也向反同勢力喊話，「你們口口聲聲說愛孩子，這樣是愛孩子嗎！」

勵馨基金會、台灣守護民主平台、婦女新知、歐巴桑聯盟、綠色公民行動聯盟等性別、社運團體，今天都到立法院外參與這場記者會，呼籲立法院不要背棄憲法，應儘速通過行政院版的同婚法案，守護子女最佳利益。

婚姻平權大平台總召呂欣潔表示，根據媒體報導，由宏達電董事長王雪紅捐助的「信望愛基金會」宣稱在政院版及賴士葆委員版本提出折衷方案，並積極在立法院中遊說各黨立委。竟再度提出違憲的「司法院釋字第七四八號解釋暨公投第十二案施行法」，協助遊說的教會團體甚至明確表明條文中「不得出現婚姻一詞」，欲以「同性結合關係」取代「同性婚姻關係」。呂欣潔強調，同志家庭與團體不會接受婚姻制度有「一國兩制」的狀況。

婦女新知基金會董事郭怡青律師強調，憲法跟司法院大法官解釋的存在，就是要保障弱勢者不受到侵害。大法官釋字第748號中提到，同性別兩人對於婚姻的渴求，與異性戀並無二致，讓同志可以結婚沒有改變任何既有的社會秩序，也可以與異性戀一樣成為社會的磐石。因此，在憲法平等權的基礎上，不應該有婚姻「一國兩制」的狀況發生，而今行政院已經提出法案，反同方不應該再在名詞上做文章。

台灣守護民主平台理事宋承恩指出，公投過程中，第10案與第12案的提案人都已經因為中選會對於提案內容說明「婚姻限定一男一女」的違憲疑慮，而對主文進行修正，在這兩個主文中加入「民法」，也因此，根據公投結果，是要求在「民法」以外以其他法律讓同志可以結婚。現在反同方要反對政院所提出來的特別法，只是在否定當初口口聲聲所說的公投結果。

身為基督徒的宋承恩表示，台灣不是神權國家！台灣有民主與憲政制度，近來許多遊說的資源都是透過教會系統發出，呼籲教會的朋友「適可而止」，讓婚姻與國家歸世俗，不要以過多的宗教解釋干預國家制度。

勵馨基金會總督導郭育吟表示，根據民進黨立委林岱樺等人提出的草案，同志無法透過收養取得孩子的親權，甚至約定的監護關係可以單方、任意終止；兩個家長之間的關係，也可能會因為第三人隨意介入與挑戰，讓家庭處於不穩定狀態，將會影響孩子的成長環境。

真光福音教會張懋禛牧師表示，基督教史中婚姻制度是隨著社會改變，聖經中不是只有一夫一妻的婚姻制度，但教會反而利用民粹主義誤導大眾對婚姻的看法。

同志家長Jovi說，她生小孩時血崩昏迷，當時也還沒有伴侶註記，伴侶無法簽署自己與小孩的手術文件。她也向反同勢力喊話，「你們口口聲聲說愛孩子，這樣是愛孩子嗎！」幾年過去後，她們已經辦理許多手續，包括伴侶註記、監護權代理等等，護家盟版本法案裡面提到的都做了，但如今孩子住院，太太還是住院證明都不能簽。「你們可以保護你們自己的家庭、小孩，請你們看看其他小孩，同志家庭的孩子不是孩子嗎？可不可以睜開你們的眼睛看看你們在做的是什麼啊！你們在分裂別人的家知道嗎？」

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