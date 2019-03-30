多元驕傲！巴黎迪士尼官方將於今夏首辦同志大遊行

2019-03-30 22:30

〔即時新聞／綜合報導〕多元性別團體多年來已多次，自發在世界各地的迪士尼樂園舉辦親子同樂、彩虹主題的「同志日」，但巴黎迪士尼官方將於今年6月1日首度舉辦多元性別彩虹主題的「魔幻驕傲」（Magical Pride）的同志大遊行日。

綜合外媒報導，巴黎迪士尼官方受多元性別團體往年自籌活動啟發，將於今年6月1日首度舉辦名為「魔幻驕傲」（Magical Pride）的活動，公開為多元性別（LGBTQ+）社群舉辦慶典。

巴黎迪士尼於官方網站上透露，當天可以期待一場光艷四射的活力遊行，除了有迪士尼卡通人物同樂以外，更會將彩虹活力延續到夜晚，在迪士尼工作室公園舉辦炫目動人的電音派對。

迪士尼鼓勵與會嘉賓「體會最美好的人生並以多元的喜悅為榮」，票價為90元美金（約2800台幣），3歲以下孩童免費，官網上已開放預訂。

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