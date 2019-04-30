李俊毅指控民調舞弊 要求暫緩公布初選結果

2019-04-30 10:02

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨昨（29日）晚間進行台南市第4選區及屏東縣第2選區立委初選民調作業，結果預計今中午出爐。然而參與台南市第4選區立委初選的前立委李俊毅今上午北上召開記者會，指控初選民調出現舞弊，民調電話出現非選區及非住家電話，他要求黨中央暫緩公布初選結果，啟動舞弊撤查並法辦，他並揚言，若黨中央一意孤行，會在關鍵時刻「走自己的路」。

台南市第4選區及屏東縣第2選區皆是明年重劃後變更的選區，初選結果也備受關注。新增的台南市第4選區，由新系台南市議員林宜瑾、正國會台南市議員蔡旺詮、前謝系立委李俊毅對決，昨晚進行初選民調，民調結果今中午出爐，勝出者將獲黨提名。

李俊毅表示，他出來開記者會原因很簡單，就是要問「初選有沒有人作弊？」他認定這次初選有舞弊，初選進行中，出現不該出現的「異常電話」。參選人派任的監聽員，能監聽到的電話比例約為總數的1/50，卻聽到很多不應該出現在民調訪問的非該選區市民，應排除在住宅電話簿的公司電話，也出現了在民調中。

李俊毅指出，若電話分類被動了手腳，他的支持者被排除，不該進來的「特定候選人支持者」被放進來，就會出現昨晚監聽到的「異常電話」。昨晚監聽到的電話，非住家電話就有2、30通，非選區者則超過30通。他合理懷疑接到民調電話者，有系統性的作弊，監聽到的電話，承認非選區選民者有10%，他推估成功作弊者高達9成。

李俊毅並要求黨中央暫緩公布他認定為舞弊的初選結果，立即撤查此次異議事件，要求四大資料庫必須被公正第三方查證，被排出、被放進來的電話母體、以及訪談對象都要查證。

李俊毅說，「如果中央黨部不做，我要怎麼辦，要不要接受一個舞弊的結果？」即使今天民調結果是他贏，他也不接受，「我不拿骯髒所得的獎盃來」。若中央黨部一意孤行，會在關鍵時刻「走自己的路」。他也自嘲自己「好傻好天真」，作弊的人「好壞好故意」，黨中央「好苦好委屈」，選民「好氣好失望」。

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