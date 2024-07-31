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我國首位日本出生副總統 蕭美琴：盼台日往來更踴躍

副總統蕭美琴今接見「日本中華聯合總會回國致敬團」。（圖由總統府提供）

副總統蕭美琴今接見「日本中華聯合總會回國致敬團」。（圖由總統府提供）

2024/07/31 15:04

〔記者陳昀／台北報導〕副總統蕭美琴今接見「日本中華聯合總會回國致敬團」表示，自己是我國歷史上第一位出生在日本的副總統，台日在經貿及文化方面有非常深的連結與友好交流，希望大家繼續支持台灣與日本建立長期友好的關係，擴大在文化、教育、經貿、政治等各領域交流，讓兩國人民往來更踴躍。

蕭美琴表示，感謝僑胞長期以來對中華民國政府的支持，付出時間、精神與金錢深耕經營台日關係及對僑界的照顧，並推廣各項台日交流活動，她要代表總統及政府向各位表達誠摯感謝。

蕭美琴表示，過去這幾年，她在美國服務，美國也有許多中華會館及來自台灣、廣東、台山等各地的僑胞，「只要站在自由民主的這一方，就是我們的朋友，就是我們最親愛的僑胞」，我們共同捍衛的是區域的和平穩定及自由民主的價值，感謝所有僑胞在海外為了這份堅持所做的努力。

蕭美琴提到，她出生在日本神戶，是我國歷史上第一位出生在日本的副總統。日本離台灣非常近，也是國人喜愛旅遊的地方；雙方在經貿及文化方面有非常深的連結與友好交流，這當中都有各位的努力與付出。未來，希望大家繼續支持台灣與日本建立長期友好的關係，並擴大雙方在文化、教育、經貿、政治等各領域交流，讓兩國人民往來更加踴躍。

副總統蕭美琴今接見「日本中華聯合總會回國致敬團」。（圖由總統府提供）

副總統蕭美琴今接見「日本中華聯合總會回國致敬團」。（圖由總統府提供）

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