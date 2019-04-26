拚初選！前綠委擺出人偶陣 最夯的媽祖也來了

2019-04-26 11:09

〔記者吳俊鋒／台南報導〕民進黨台南市第4選區立委初選進入倒數階段，參選的前立委李俊毅今天擺出「人偶陣」掃街拜票，連最夯的媽祖都來了；扮演超人的他笑稱，這是另類的「正義聯盟」，立志當人民的立委，並非只為政黨服務，而要讓鄉親真正過幸福的日子。

李俊毅也強調，有些選區的初選，廝殺太激烈，已然破壞團結，加上現在大家的生活也很苦悶，都要自尋快樂，找宣洩的出口，他以嘉年華的另類形式，透過角色扮演，帶來歡笑，也凸顯政府如何安頓人民的重要，這是政府的責任，他若當選，一定全力以赴。

李俊毅也表示，藉由活潑、多元的選舉方式，向社會各界宣示，民進黨改變了，要努力接地氣，解決百姓問題，為鄉親的生活而戰，不當政黨、派系的立委，而是人民的立委。

今天的人偶陣，由李俊毅扮演的超人領軍，除了媽祖之外，角色還有白雪公主、小豬兄妹、麵包超人、犬夜叉、小小兵、三太子、春麗、巧虎等，一起到市場掃街，熱鬧造勢，趣味的拜票組合，引起矚目。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/