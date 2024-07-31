說好的「專心市政」呢？謝國樑火車站「鞠躬問安」民眾傻眼

基隆市長謝國樑一連三天在基隆火車站向民眾鞠躬問候，發送政策筆記本。（擷取自謝國樑臉書）

2024/07/31 15:20

〔記者盧賢秀／基隆報導〕身陷罷免案的基隆市長謝國樑，一連3天早上在基隆火車站鞠躬向通勤族問候，還發政策筆記本，民眾看了不禁傻眼，市長不是說「專心市政」嗎？怎麼這麼閒在這裡拜票，又要選舉了嗎？不如用這個時間多做一些建設。

此外，謝國樑在基隆火車站前發政策筆記本，被民眾向台鐵檢舉，台鐵站務員今天出面表明「台鐵須保持行政中立」，要求謝國樑到車站範圍外，謝國樑也立即中斷直播。

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謝國樑連3天早上7點就到火車站向通勤族問安，「早安，大家上班辛苦啦。」有民眾未理會，也有人跟他點點頭或說聲「加油」。

還有民眾說，看到謝國樑站在火車站鞠躬，還蠻傻眼的，覺得他就是作秀，很無聊浪費時間，上任不到2年，應該多花點時間在市政建設，怎麼會去站在火車站前發放什麼政策筆記本！

也有民眾說，謝國樑上任只辦什麼音樂會、室內兒童樂園，沒有什麼建設，爭議不斷，他在那裡鞠躬就是選舉手段，反罷免最好方式就是多用心市政。

謝國樑說，他在火車站沒有談及任何選舉的事，只跟市民宣導市政政策，大家都是看在眼裡的，他會繼續盡他的力量來宣導政策，而且大家也可以在直播上看到有很多市民看到他其實是很高興的，也會趁機反映讓市政改善變好的方法，所以他認為是非常良性的互動方式。

基隆市長謝國樑今天第3天在基隆火車站向通勤族鞠躬問候。（擷取謝國樑臉書）

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